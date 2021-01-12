تراند اليوم : وفد من اللجنة الرياضية في رفح يبحث أسباب تأخير انطلاق تطوير الملعب البلدي

خلال لقاء مسؤولين في برنامج الأمم المتحدة

وفد من اللجنة الرياضية في رفح يبحث أسباب تأخير انطلاق تطوير الملعب البلدي

غزة- الخليج 365-جمال الحلو:

قام وفد يمثل اللجنة الرياضية العليا برفح يضم رئيس اللجنة رئيس بلدية رفح صبحي رضوان وأعضاء اللجنة فتحي أبو العلا وبشير أبو النجا وغازي الغريب، بزيارة عمل إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الـ undp بغزة، تخللها اجتماع مطول ومثمر مع مدير المؤسسة بغزة باسل ناصر .

وتحدث أبو رضوان عن الوضع الصعب لحالة ملعبي رفح البلدي وملعب تل السلطان ناقلاً شعور أهالي رفح وجماهيرها الكروية بالإحباط وهم يشاهدون انطلاق العمل في تطوير الملاعب باستثناء ملعبي رفح، خاصة أن تشكيل اللجنة العليا جاء بهدف متابعة أحوال رفح الرياضية.

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وذكر أن الوفد يتطلع لإضافة ملعب تل السلطان إلى المنحة السعودية لتطويره مع الملاعب المستهدفة وعدم تأجيل تطويره للمرحلة الثانية، مشيراً بالقول إلى أنه بخصوص تطوير الملعب البلدي، فإننا نثق بنوايا السفير الياباني وقوله بأن الملعب هو ملعب اليابان وأن البدء بالتنفيذ مجرد وقت .

من جانبه، ذكر ناصر أنه يتفهم ردود فعل أكبر جمهور كروي في القطاع، وأن المؤسسة تضع في مقدمة اهتماماتها منطقة رفح الأكثر تعرضاً لتدمير بنيتها التحتية، خاصة أن مشروع الإسكان غرب رفح كان من أكبر مشاريع المؤسسة، إضافة إلى تطوير الطرق وشبكات المياه.

وأضاف أنه لا يمكن إهمال مشاريع تطوير ملاعب رفح، موضحاً أن المؤسسة تواجه حقيقة أن المنظومة الرياضية في غزة تحتاج إلى بعض الترتيبات، وأن جلب تمويل معظم المشاريع جاء بجهود واستثمار علاقات شخصية، ممثلاً أن التمويل الياباني المقرر لملعب رفح البلدي جاء بعد طلب عبد السلام هنية من سفير اليابان أثناء نهائي طوكيو قبل عام ونصف، وأن تباطؤ وزارة المالية في السلطة الوطنية في إنهاء إجراءاتها هو السبب الوحيد لتأخير تطوير الملعب الذي ننتظر أن ينتهي هذا التأخير خلال الأسابيع القليلة القادمة

العشب الصناعي إلى إستاد الشهيد محمد في محافظة الوسطى

غزة- الخليج 365-أحمد المشهراوي:

أعلن إبراهيم أبو سليم رئيس مجمع إستاد الشهيد محمد الدرة عن وصول العشب الصناعي الخاص إلى إستاد الشهيد محمد الدرة في المحافظة الوسطى.

وقدم أبو سليم شكره للواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والوزير عصام القدومي الأمين العام على جهودهما الكبيرة والجبارة في إنشاء أول ملعب معشب بالعشب الصناعي في القطاع.

وقال أبو سليم إن إستاد الشهيد محمد سيتزين قريباً بالعشب الصناعي، وسيكون جاهزاً لاستضافة مباريات بطولة الدوري العام بدرجاته المختلفة.

من جهة ثانية، أعلن عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة انطلاق العمل في الملاعب التي شملتها المنحة السعودية الأولى، والتي بدأت سريعاً في ملعبي خان يونس البلدي، وبيت حانون الرياضي، خلال الأيام الجارية. وأكد أن آلية العمل سوف تكون بشكل متصاعد، وستضم باقي الملاعب التي شملتها المنحة سريعاً، بهدف خدمة القطاعات المستهدفة، وفي مقدمتها الأندية التي تشارك في البطولات المحلية، منوهاً إلى أنه دائم التواصل مع الشركات المنفذة، بهدف المتابعة والإشراف، إضافة لسعيه الدائم من أجل الانتهاء من العمل بأسرع وقت ممكن، حتى تتمكن الجماهير من متابعة فرقها على ملاعبها.

وقدم هنية رفقة الأسرة الرياضية والجماهير الفلسطينية في قطاع غزة الشكر والتقدير للملكة العربية السعودية، ملكاً وحكومةً وشعباً، لدورهم الكبير في تقديم الدعم المالي الكبير، في سبيل تطوير البنية الرياضية التحتية، والارتقاء وتحسين المنشآت الخاصة بملاعب كرة القدم.

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