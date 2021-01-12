تراند اليوم : خيانة زوجية تتسبب في هبوط طائرة قطرية

الدوحة/الخليج 365/

اضطرت طائرة قطرية للهبوط اضطرارياً في الهند، قبل أن تستكمل رحلتها مجدداً إلى وجهتها النهائية، وهي جزيرة بالي الإندونيسية.

الهبوط الاضطراري لم يحدث بسبب إنذار قنبلة أو شيء مشابه، ولكن بسبب مشاجرة زوجية عنيفة بين رجل إيراني وزوجته، لم يستطع أحد من طاقم الطائرة التابعة للخطوط الجوية القطرية، ولا ركابها إيقافها.

اقرأ أيضاً

ماذا حدث؟

شجار الزوجين وقع بعد أن غطَّ الزوجُ في نوم عميق، واستغلَّت زوجتُه ذلك، فأمسكت بإصبعه لتستطيع الدخول على معلومات هاتفه النقال، بعد أن تعرَّف الجهاز على بصمته، لتكشف تورُّطه في علاقة عاطفية مع سيدة أخرى، وخيانة الزوج لها بما لا يدع مجالاً للشك، فانهالت عليه بالضرب.

صحيفة Hindu Times الهندية نقلت الخبرَ، موضحةً أنها تواصلت مع الخطوط القطرية للتعقيب على الواقعة، فرفضت احتراماً لخصوصية ركابها، حسب تقرير الصحيفة.

وبحسب مسؤول هندي يعمل في قوة أمن الملاحة الجوية، فإن الواقعة حدثت على متن الرحلة QR-962، المتَّجهة من الدوحة إلى بالي، يوم الأحد الماضي، حيث خرج الشجار عن السيطرة، حسب شهادة طاقم الطائرة وركابها، فاضطر قائد الطائرة بالتنسيق مع مركز مراقبة مطار محلي هندي تابع لمدينة شيناي، للهبوط اضطرارياً، مبرراً ذلك بعدم قدرته على السيطرة على الشجار، بسبب عدم استجابة الزوجة لمحاولات إسكاتها.

وقال إن الزوجة وزوجها وابنيهما أجبروا على مغادرة الطائرة في المدينة الهندية المذكورة، ولأن أياً منهم لم يكن حاصلاً على تأشيرة تمكنه من دخول الهند، فقد احتُجزوا جميعاً من قِبَل السلطات في المطار، ثم انتقلوا بطائرة أخرى إلى مطار كوالالمبور الماليزي، عبر شركة طيران Batik الخاصة، ولم توجَّه لهم أية تهم، كما لم يُعرف ماذا حدث لهم بعد ذلك!.