تراند اليوم : ممثلة إباحية روسية تقرر الترشح بانتخابات الرئاسة

ممثلة إباحية روسية تقرر الترشح بانتخابات الرئاسة

موسكو / الخليج 365

قررت الممثلة الإباحية الروسية، إيلينا بركوفا، الترشح لانتخابات الرئاسة الروسية، التي ستقام في مارس 2018.

ونشرت الممثلة الروسية مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أعلنت فيه عن نيتها تقديم طلب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الروسية، وأعلنت بركوفا جزءا من برنامجها الذي على أساسه ستخوض المنافسة على كرسي الرئاسة الروسية، وأبرزها فرض قانون "رقابة على الملابس" وقانون جديد عن "التربية الجنسية" في المدارس، بالإضافة إلى فرض الفحص الجنسي الإلزامي على المواطنين، وفرض ضريبة على الفقر، وإرجاع القانون المتعلق بالعمل، وإعطاء أقساط بدون فوائد للشركات الصغيرة.

وأضافت بركوفا: "من أجل تبني أطفال يتوجب على الأهل الحصول على إذن طبي وقانوني ونفسي، وأعتزم فرض عقوبة الإعدام على التحرش الجنسي".

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ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا في آذار/ مارس 2018، وفي هذا السياق، لا تعطي الإدارة الرئاسية جوابا عن الأسئلة المطروحة عما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك في الحملة الانتخابية لعام 2018.

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