تراند اليوم : تردد قناة TRT التركية ... ترددات قناة TRT العربية

تردد قناة TRT العربية “TRT Arapça” تي آر تي العربية التركية على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بدر 6 وترك سات، هي قناة فضائية تركية ضمن مؤسسة هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية “TRT” وأول فضائية تركية ناطقة باللغة العربية، تبث القناة أون لاين بدون تشفير على مدار اليوم 24 ساعة بدون توقف، وتقدم برامج متنوعة ومختلفة إخبارية وثقافية واجتماعية وفنية والعديد من البرامج الأخرى التي تهم المشاهد العربي وتسعى إلى تقديم أفضل الخدمات على شاشتها التلفزيونية ونحن في موقع التكية نقدم لكم تردد قناة TRT العربية الجديد والصحيح للاستقبال على جهاز الريسيفر .