تراند اليوم : تخلّصوا من التهابات المعدة.. بهذه الأطعمة

دبي - الخليج 365

تعتبر التهابات المعدة من أبرز المشكلات التي قد نعاني منها، نظراً لسوء التغذية والأطعمة الدسمة والمليئة بالألوان الصناعية أو نتيجة الإصابة بجرثومة المعدة، التي تسبّب القرح المزمنة والأمراض السرطانية.

وبحسب ما ذكره موقع "livestrong" الأميركي، فهناك أطعمة تساعد على علاج التهابات المعدة، وهي:

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1- الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف مثل الفواكه والخضار.

2- التفّاح والتوت والكرفس والبصل من الأطعمة التي تحتوي على مادة الفلافونويد التي تمنع انتشار العدوى وتقتل البكتيريا المسبَّبة للالتهابات.

3- الأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة مثل التوت والبندورة والفلفل تساعد على التخلّص من الالتهابات وتقوِّي الجهاز المناعي وتحمي الجسم من الأمراض.

4- الأسماك واللّحوم الحمراء لها دور فعال في علاج الالتهابات نظراً لاحتوائها على مادّة الزنك.

5- تجنّب المشروبات الغازية والكحولية والسكريات واستبدالها بالعصائر الطبيعية مثل التفاح والجوافة.

6- يحتوي الموز على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والكربوهيدرات التي تحدّ من الالتهابات وتعمل على ترطيب المعدة وعلاج القرح.