تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 النمسا ..جدول تقويم إمساكية شهر رمضان 2017 في جميع مدن دولة النمسا

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امساكية رمضان 2018 النمسا جدول تقويم إمساكية شهر رمضان 2017 في جميع مدن دولة النمسا حسب التوقيت المحلي لها.
يمكنكم من خلال الجدول التالي متابعة مواعيد صلاة الفجر والسحور والفطور خلال شهر رمضان 2018/1439
|مايو
|رمضان
|اليوم
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|16
|1
|الأربعاء
|2:33 AM
|5:15 AM
|12:51 PM
|4:59 PM
|8:28 PM
|10:44 PM
|17
|2
|الخميس
|2:32 AM
|5:14 AM
|12:51 PM
|4:59 PM
|8:29 PM
|10:47 PM
|18
|3
|الجمعة
|2:32 AM
|5:12 AM
|12:52 PM
|5:00 PM
|8:30 PM
|10:49 PM
|19
|4
|السبت
|2:31 AM
|5:11 AM
|12:52 PM
|5:00 PM
|8:32 PM
|10:52 PM
|20
|5
|الأحد
|2:31 AM
|5:10 AM
|12:52 PM
|5:01 PM
|8:33 PM
|10:57 PM
|21
|6
|الاثنين
|2:31 AM
|5:09 AM
|12:52 PM
|5:01 PM
|8:34 PM
|10:58 PM
|22
|7
|الثلاثاء
|2:30 AM
|5:08 AM
|12:52 PM
|5:02 PM
|8:35 PM
|10:58 PM
|23
|8
|الأربعاء
|2:30 AM
|5:07 AM
|12:52 PM
|5:02 PM
|8:37 PM
|10:59 PM
|24
|9
|الخميس
|2:29 AM
|5:06 AM
|12:52 PM
|5:03 PM
|8:38 PM
|10:59 PM
|25
|10
|الجمعة
|2:29 AM
|5:05 AM
|12:52 PM
|5:03 PM
|8:39 PM
|11:00 PM
|26
|11
|السبت
|2:29 AM
|5:04 AM
|12:52 PM
|5:04 PM
|8:40 PM
|11:01 PM
|27
|12
|الأحد
|2:29 AM
|5:03 AM
|12:52 PM
|5:04 PM
|8:41 PM
|11:01 PM
|28
|13
|الاثنين
|2:28 AM
|5:02 AM
|12:52 PM
|5:04 PM
|8:42 PM
|11:02 PM
|29
|14
|الثلاثاء
|2:28 AM
|5:01 AM
|12:52 PM
|5:05 PM
|8:43 PM
|11:02 PM
|30
|15
|الأربعاء
|2:28 AM
|5:00 AM
|12:53 PM
|5:05 PM
|8:44 PM
|11:03 PM
|31
|16
|الخميس
|2:28 AM
|4:59 AM
|12:53 PM
|5:06 PM
|8:45 PM
|11:03 PM
|1
|17
|الجمعة
|2:27 AM
|4:59 AM
|12:53 PM
|5:06 PM
|8:46 PM
|11:04 PM
|2
|18
|السبت
|2:27 AM
|4:58 AM
|12:53 PM
|5:07 PM
|8:47 PM
|11:04 PM
|3
|19
|الأحد
|2:27 AM
|4:57 AM
|12:53 PM
|5:07 PM
|8:48 PM
|11:05 PM
|4
|20
|الاثنين
|2:27 AM
|4:57 AM
|12:53 PM
|5:07 PM
|8:49 PM
|11:05 PM
|5
|21
|الثلاثاء
|2:27 AM
|4:56 AM
|12:53 PM
|5:08 PM
|8:50 PM
|11:06 PM
|6
|22
|الأربعاء
|2:27 AM
|4:56 AM
|12:54 PM
|5:08 PM
|8:51 PM
|11:06 PM
|7
|23
|الخميس
|2:27 AM
|4:55 AM
|12:54 PM
|5:08 PM
|8:52 PM
|11:07 PM
|8
|24
|الجمعة
|2:26 AM
|4:55 AM
|12:54 PM
|5:09 PM
|8:53 PM
|11:07 PM
|9
|25
|السبت
|2:26 AM
|4:54 AM
|12:54 PM
|5:09 PM
|8:53 PM
|11:07 PM
|10
|26
|الأحد
|2:26 AM
|4:54 AM
|12:54 PM
|5:10 PM
|8:54 PM
|11:08 PM
|11
|27
|الاثنين
|2:26 AM
|4:54 AM
|12:55 PM
|5:10 PM
|8:55 PM
|11:08 PM
|12
|28
|الثلاثاء
|2:26 AM
|4:54 AM
|12:55 PM
|5:10 PM
|8:55 PM
|11:09 PM
|13
|29
|الأربعاء
|2:26 AM
|4:53 AM
|12:55 PM
|5:11 PM
|8:56 PM
|11:09 PM
|14
|30
|الخميس
|2:27 AM
|4:53 AM
|12:55 PM
|5:11 PM
|8:56 PM
|11:09 PM