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تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 النمسا ..جدول تقويم إمساكية شهر رمضان 2017 في جميع مدن دولة النمسا

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امساكية رمضان 2018 النمسا جدول تقويم إمساكية شهر رمضان 2017 في جميع مدن دولة النمسا حسب التوقيت المحلي لها.

يمكنكم من خلال الجدول التالي متابعة مواعيد صلاة الفجر والسحور والفطور خلال شهر رمضان 2018/1439

مايو رمضان اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
16 1 الأربعاء 2:33 AM 5:15 AM 12:51 PM 4:59 PM 8:28 PM 10:44 PM
17 2 الخميس 2:32 AM 5:14 AM 12:51 PM 4:59 PM 8:29 PM 10:47 PM
18 3 الجمعة 2:32 AM 5:12 AM 12:52 PM 5:00 PM 8:30 PM 10:49 PM
19 4 السبت 2:31 AM 5:11 AM 12:52 PM 5:00 PM 8:32 PM 10:52 PM
20 5 الأحد 2:31 AM 5:10 AM 12:52 PM 5:01 PM 8:33 PM 10:57 PM
21 6 الاثنين 2:31 AM 5:09 AM 12:52 PM 5:01 PM 8:34 PM 10:58 PM
22 7 الثلاثاء 2:30 AM 5:08 AM 12:52 PM 5:02 PM 8:35 PM 10:58 PM
23 8 الأربعاء 2:30 AM 5:07 AM 12:52 PM 5:02 PM 8:37 PM 10:59 PM
24 9 الخميس 2:29 AM 5:06 AM 12:52 PM 5:03 PM 8:38 PM 10:59 PM
25 10 الجمعة 2:29 AM 5:05 AM 12:52 PM 5:03 PM 8:39 PM 11:00 PM
26 11 السبت 2:29 AM 5:04 AM 12:52 PM 5:04 PM 8:40 PM 11:01 PM
27 12 الأحد 2:29 AM 5:03 AM 12:52 PM 5:04 PM 8:41 PM 11:01 PM
28 13 الاثنين 2:28 AM 5:02 AM 12:52 PM 5:04 PM 8:42 PM 11:02 PM
29 14 الثلاثاء 2:28 AM 5:01 AM 12:52 PM 5:05 PM 8:43 PM 11:02 PM
30 15 الأربعاء 2:28 AM 5:00 AM 12:53 PM 5:05 PM 8:44 PM 11:03 PM
31 16 الخميس 2:28 AM 4:59 AM 12:53 PM 5:06 PM 8:45 PM 11:03 PM
1 17 الجمعة 2:27 AM 4:59 AM 12:53 PM 5:06 PM 8:46 PM 11:04 PM
2 18 السبت 2:27 AM 4:58 AM 12:53 PM 5:07 PM 8:47 PM 11:04 PM
3 19 الأحد 2:27 AM 4:57 AM 12:53 PM 5:07 PM 8:48 PM 11:05 PM
4 20 الاثنين 2:27 AM 4:57 AM 12:53 PM 5:07 PM 8:49 PM 11:05 PM
5 21 الثلاثاء 2:27 AM 4:56 AM 12:53 PM 5:08 PM 8:50 PM 11:06 PM
6 22 الأربعاء 2:27 AM 4:56 AM 12:54 PM 5:08 PM 8:51 PM 11:06 PM
7 23 الخميس 2:27 AM 4:55 AM 12:54 PM 5:08 PM 8:52 PM 11:07 PM
8 24 الجمعة 2:26 AM 4:55 AM 12:54 PM 5:09 PM 8:53 PM 11:07 PM
9 25 السبت 2:26 AM 4:54 AM 12:54 PM 5:09 PM 8:53 PM 11:07 PM
10 26 الأحد 2:26 AM 4:54 AM 12:54 PM 5:10 PM 8:54 PM 11:08 PM
11 27 الاثنين 2:26 AM 4:54 AM 12:55 PM 5:10 PM 8:55 PM 11:08 PM
12 28 الثلاثاء 2:26 AM 4:54 AM 12:55 PM 5:10 PM 8:55 PM 11:09 PM
13 29 الأربعاء 2:26 AM 4:53 AM 12:55 PM 5:11 PM 8:56 PM 11:09 PM
14 30 الخميس 2:27 AM 4:53 AM 12:55 PM 5:11 PM 8:56 PM 11:09 PM

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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