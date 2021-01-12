تراند اليوم : بث مباشر mbc مصر قناة mbc مصر مباشر قناة mbc مصر بث مباشر

بث مباشر mbc مصر .. mbc مصر مباشر قناة mbc مصر بث مباشر ، وقناة إم بي سي مصر هي إحدى قنوات مجموعة إم بي سي السعودية، وتقدم القناة العديد من البرامج النوعية التي تميزت بها، إلى جانب إنفرادها بحقوق بث مسلسلات رمضان المصرية والعربية، وكان أبرز الأعمال الدرامية الرمضانية التي بثتها، مسلسل الأسطورة للنجم محمد رمضان، وعفاريت عدلي علام، حيث تعكف لعرض المسلسلات التي يعتبر أبطالها من أشهر نجوم الوطن العربي، وإستطاعت القناة في رمضان الماضي، أن تستحوذ على أعلى نسبة مشاهدة، لبرامج ومسلسلات رمضان، ومن المتوقع أن تستمر بهذا النجاج لمواسم قادمة.

كما تعرض القناة، أحد أهم النقلات النوعية على مستوى الدراما والمسرح العربي، من خلال إنفرادها ببث حلقات مسرح مصر، الذي يؤدي خلاله نجوم مصريين شباب حازوا على شهرة عالية في الوسط الفني أدوار سينمائية بإمتياز، فاقت نجاح المسرح المصري في السبعينيات والثمانينات، حيث تبث حلقات المسرح كل يوم جمعة مع باقة من المواهب الشابة بقيادة الفنان المصري القدير أشرف عبد الباقي، حيث إستطاع الفنان مع كوكبة النجوم الشباب صنع كوميديا جديدة، حازت على إعجاب الأسر المصرية والعربية، والتي تلتف حول شاشة إم بي سي مصر كل يوم جمعة .

برامج قناة ام بي سي مصر

ولا تقتصر قناة إم بي سي على عرض الأحداث الفنية، بل تقدم برامج نوعية مميزة، تستهدف جميع الفئات المجتمعية من شباب وفنانين، ومواهب صاعدة، والتطرق إلى أمور إجتاعية وسياسية ثقافية، كما تقدم برامج رياضية تستضيف خلالها أبرز نجوم الكرة المصرية، ممن ذاع سيطهم في أوروبا مثل محمد صلاح والنني والمحمدي وعكر جابر وغيرهم، حيث تسلط الضوء على مسيرتهم الإحترافية وبداياتهم الكروية لتقرب المشاهد منهم، ولعل سر النجاح الكبير الذي وصلت إليه القناة هو تعاقدها مع مجموعة من الإعلاميين المشهورين، منهم الإعلامية المعروفة منى الشاذلي، ومبروك عطية، وشريف عامر، وغيرهم ممن صنعوا إسماءهم بحروف من ذهب في عالم الإعلام .

كما تعرض القناة أهم البرامج الموسمية الترفيهية، وتخصص ميزانية ضخمة لها، مثل برنامج رامز جلال الذي وصلت شهرته إلى العالمية، وبرنامج محمد هنيدي، وباسم يوسف والعديد من البرامج والمسلسلات .

تردد قناة MBC مصر 2018

يمكنكم ضبط أجهزة الإستقبال على تردد قناة إم بي سي مصر الجديد 2018 المرفق في الجدول بالأسفل:

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وقناة إم بي سي مصر هي إحدى قنوات مجموعة إم بي سي السعودية، وتقدم القناة العديد من البرامج النوعية التي تميزت بها، إلى جانب إنفرادها بحقوق بث مسلسلات رمضان المصرية والعربية، وكان أبرز الأعمال الدرامية الرمضانية التي بثتها، مسلسل الأسطورة للنجم محمد رمضان، وعفاريت عدلي علام، حيث تعكف لعرض المسلسلات التي يعتبر أبطالها من أشهر نجوم الوطن العربي، وإستطاعت القناة في رمضان الماضي، أن تستحوذ على أعلى نسبة مشاهدة، لبرامج ومسلسلات رمضان، ومن المتوقع أن تستمر بهذا النجاج لمواسم قادمة.

كما تعرض القناة، أحد أهم النقلات النوعية على مستوى الدراما والمسرح العربي، من خلال إنفرادها ببث حلقات مسرح مصر، الذي يؤدي خلاله نجوم مصريين شباب حازوا على شهرة عالية في الوسط الفني أدوار سينمائية بإمتياز، فاقت نجاح المسرح المصري في السبعينيات والثمانينات، حيث تبث حلقات المسرح كل يوم جمعة مع باقة من المواهب الشابة بقيادة الفنان المصري القدير أشرف عبد الباقي، حيث إستطاع الفنان مع كوكبة النجوم الشباب صنع كوميديا جديدة، حازت على إعجاب الأسر المصرية والعربية، والتي تلتف حول شاشة إم بي سي مصر كل يوم جمعة .

برامج قناة ام بي سي مصر

ولا تقتصر قناة إم بي سي على عرض الأحداث الفنية، بل تقدم برامج نوعية مميزة، تستهدف جميع الفئات المجتمعية من شباب وفنانين، ومواهب صاعدة، والتطرق إلى أمور إجتاعية وسياسية ثقافية، كما تقدم برامج رياضية تستضيف خلالها أبرز نجوم الكرة المصرية، ممن ذاع سيطهم في أوروبا مثل محمد صلاح والنني والمحمدي وعكر جابر وغيرهم، حيث تسلط الضوء على مسيرتهم الإحترافية وبداياتهم الكروية لتقرب المشاهد منهم، ولعل سر النجاح الكبير الذي وصلت إليه القناة هو تعاقدها مع مجموعة من الإعلاميين المشهورين، منهم الإعلامية المعروفة منى الشاذلي، ومبروك عطية، وشريف عامر، وغيرهم ممن صنعوا إسماءهم بحروف من ذهب في عالم الإعلام .

كما تعرض القناة أهم البرامج الموسمية الترفيهية، وتخصص ميزانية ضخمة لها، مثل برنامج رامز جلال الذي وصلت شهرته إلى العالمية، وبرنامج محمد هنيدي، وباسم يوسف والعديد من البرامج والمسلسلات .