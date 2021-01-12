تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 العراق ( امساكية رمضان 2018 بغداد ) امساكية رمضان 2018 النجف الاشرف

إمساكية رمضان 2018 الموافق 2018 فى العراق - إمساكية رمضان 2018 العراق-روزنامة شهر رمضان - موعد الإفطار- موعد السحور-Ramadan fasting hours-Ramadan Imsakiaa ،تلبية لطلبات زوارنا الكرام إمساكية رمضان 2018 الموافق 2018 فى العراق الشقيق . يسعدنا أن نتقدم لزوارنا الكرام فى العراق وجميع دول العالم بالتهنئة بشهر رمضان الكريم ونقدم لكم اليوم إمساكية رمضان 2018 الموافق 2018 فى العراق مدينة بغداد وعلى المقيمين خارج بغداد مراعاة فروق التوقيت .

وصدر عن مكتب المرجع الديني آية الله السيد علي الحسيني السيستاني إمساكيات شهر رمضان المبارك لجميع محافظات العراق لعام 2018 .

امساكية شهر رمضان المبارك للعام ؤهجري 2018 ميلادي جميع محافظات العراق ( كربلاء _سامراء _ بغداد _ الرمادي _ الديوانيه _ النجف الاشرف _ السماوه _ الموصل (نينوى ) _ كركوك _ الناصريه (ذي قار ) _ الحله بابل _ اربيل _ السليمانيه _ عماره ميسان _ البصره الفيحاء _ الكوت _ بعقوبه )ثمانية عشر مدينة 18 عن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني .

المائده في رمضان

جرت العاده في العراق أن يتم بدء الإفطار بتناول التمر مع اللبن يليها تناول الوجبات الرئيسيه والتي تتنوع بين الدولمه وورق العنب الي طاجن الباميه وطبق التبسي والمقلوبه والبرياني والكبه الحلبيه التي تعد من اشهر الأطباق الجانبيه الي جانب الباجه والتي تحرص النساء هناك وخاصة كبيرات السن منهن علي تحضيرها كل أسبوع.

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أما عن أشهر الحلويات فهي الزلابيه والبقلاوه والكليجه الي جانب المحلبيه والأرز باللبن والذي يعدان من أشهر أطباق الحلوي هناك وفيما يخص اشهر المشروبات فلا تخلو البيوت العراقيه من التمر الهندي وقمر الدين والنومي بصره (عصير الليمون) .

وفيما يخص أشهر المخبوزات فهناك العديد من أنواع الخبز التي تقدم بجانب أشهر الاطعمه هناك مثل خبز التنور وخبز الفرن وخبز المله وخبز الطابق والفطير والبرازيدق الي جانب القرص والرقاق

الإحتفال برمضان في العراق

يذهب الرجال بعد الصلاه الي المقاهي المختلفه ويعتبر شرب الشاي أحد أهم السمات الغالبه علي هذه المجالس الي جانب “القصحون” وهو رجل يظهر في المجالس يخبر الناس بتاريخ العراق وقصص الأباء والأجداد ويلقي بعض الدعابات وذلك من أجل تسلية الجموع الجالسه ويعتبر ابراهيم الموصلي اشهر هؤلاء القصاصين.

الي جانب العازفين والمنشدين المتواجدين علي المقاهي المختلفه لاطراب الناس وإمتاعهم بألحانهم وأغانيهم المتنوعه ومن أشهر تلك المقاهي مقهي السبع في بغداد ومقهي العزاوي الذي يعرض العاب القرقوز طيلة الشهر الكريم .

يكثر بين أهل العراق تبادل الزيارات بين الأصدقاء والأهل والجيران خلال الشهر الكريم وكذلك تبادل أطباق الأطعمه المختلفه قبل وقت الفطور بقليل

ويكثر عادات الإفطار الجماعيه التي تشتمل علي أشهر الأطباق والحلوي والعصائر في العراق ويغلب عليها فصل الرجال والنساء حيث يتناول كلا منهم أفطاره علي حدا .

تشتهر أيضا بين أهل العراق لعبه المحيبس وهي لعبه بين شباب الأحياء المختلفه ولها العديد من الجماهير منتشره ف كافه أنحاء العراق عباره عن فريقين من الشباب يحاولون تخبئة محبس صغير في يد أحد أفراد الفريق ويسعي الفريق الآخر لمعرفه أين هو المحبس والفريق الفائز هو من يستطيع تخمين أكبر عدد ممكن قد تستمر اللعبه حتي السحور ويقدم فيها البقلاوه والزلابيا بعد الانتهاء من اللعبه ويتحمل الفريق الخاسر تكلفة الحلوي .

أبو الطبل “المسحراتي” هو رجل مشهور بين سكان بغداد يجوب الشوارع ليوقظ النائمين للسحور أحيانا يستخدم الطبل وأحيانا الدف ورغم ان هذه المهنه تطوعيه في هذا البلد الا ان هذا الشخص قد يحصل علي بعض الأموال والأطعمه المختلفه في شهر رمضان .

الجانب الديني عند اهل العراق

يحرص أهل العراق علي تأدية الصلاه في أوقاتها مع الإلتزام في قيام الليل وصلاة التراويح بالإضافه لعمل مسابقات دينيه للأطفال وتوزع عليهم بعض الهدايا في حفظ القرءان الكريم الي جانب عمل حلقات ذكر للكبار وحرض الشيوخ علي القاء الدروس الدينيه وتعليم الناس أور دينهم ودنياهم .

كما يقوم الجميع بتنظيف المساجد وبسط الموائد بشكل مستمر طوال شهر رمضان والتي تشتمل علي اشهي الأطعمه وتمر البصره او الخستاوي وكذلك العصير المفضل لديهم وهو النومي بصرة وعمل صيانات دوريه للمساجد

امساكية رمضان في العراق

عند رؤية هلال رمضان يسعي أهل العراق لشراء بعض المستلزمات فتزدحم الأسواق وتزين المحلات والمراكز التجاريه بالمصابيح الملونه , ويذكر صادق عطية الخبير الفلكي العراقي انه من المتوقع بدء رمضان في العراق يوم 27 مايو ويمكن رؤية الهلال الساعه التاسعه ليلا و44 دقيقه يمكن رؤيته بالعين المجردة .