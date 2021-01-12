تراند اليوم : مواعيد مسلسل كلبش 2 والاعاده .. مواعيد مسلسل كلبش 2 في رمضان 2018

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مسلسل كلبش من المسلسلات العربيه المصريه وهو من المسلسلات الدراميه ومن الاحداث وقصد مسلسل كلبش التي تدور حولها

حول إطار الدراما البوليسية والأكشن والإثارة، حيث تبدأ بالظابط الذي يدعى “سليم الانصاري” و هو ظابط ماهر في عمله و لا يتبع أي طرق غير شرعية أو سيئة من أجل أن ينجح في عمله، و لا يستغل عمله من أجل أن يفرض سيطرته على الناس و المجتمع أو من أجل المال.

ولكن يتعرض (سليم) دائماً إلى إنتقادات من حوله، و يظنه الكثيرون أنه شخصيه شريرة و سيئة، حتى والدته تكون ضده في كثير من الأوقات و ترفض عمله.

يقع (سليم) في مأزق كبير، و بسبب ذلك المأزق يموت الكثير من الجنود، و يأخذ (سليم) عهد على نفسه أن ينهي ذلك المأزق و يأخذ حق من ماتوا.. فما هو هذا المأزق ؟. و هل يستطيع “سليم” حل المشكلة و الخروج منه ؟.

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يتعرض ضابط شرطة (سليم) لازمة شديدة التي أدت إلى تصاعدها في ظل محاول البطل التخلص منها، كما يصور جانبا من الجماعات الإرهابية وكيفية إنتشارها وتجنيدها للعديد من الشباب العربي.

ومن اهم الاشخاص البارزين في مسلسل كلبوش انه من تاليف المؤلف باهر دويدار يوسف حسن يوسف والمخرجون بيتر ميمي و محمد بدير .

تعرض قناة الحياة اليوم فى تمام الساعة 11 حلقات مسلسل كلبش 2 للفنان أمير كرارة.

ونوه المخرج بيتر ميمى، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، لمتابعيه بمشاهدة الحلقة الأولى من مسلسل كلبش 2 على قناة الحياة اليوم.

"كلبش 2" بطولة أمير كرارة، روجينا، محمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، محمد على رزق، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، عمر الشناوى، مصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرين، تأليف باهر دوديدار، إخراج بيتر ميمى.