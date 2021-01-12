تراند اليوم : مسلسل عطر الشام الجزء الثالث الحلقة الجديدة

مسلسل عطر الشام 2018 العمل الدرامي السوري الاجتماعي الذي يُناقش قضايا اجتماعية كانت في المجتمع السوري الشامي في فترة الاحتلال الفرنسي للشام، حيثُ ركّز المخرج وطاقم العمل على تجسيد أهمّ القضايا الاجتماعية والمشاكل التي كانت قائمة في تلك الحقبة، سعيًا وراء التعرف على تاريخ البلاد، وإطلاع الجيل الجديد على ما كان يمرّ به أجدادهم في الأزمنة السابقة.

مسلسل عطر الشام يضم طاقم فني متميّز، من فنانيين وفنانات سوريات امتازوا بالموهبة المُلفتة، والقدرة على تجسيد أقوى الأدوار الدرامية في أهمّ الاعمال التلفزيونية التي لاقت رواجًا كبيرًا في السنوات الماضية، ولكنّ مسلسل عطر الشام هو المسلسل الذي برزت فيه موهبة كل من هؤلاء، لذا سنضع لكم صور مسلسل عطر الشام 2018 فتابعونا.

مسلسل عطر الشام

عطر الشام هو الاسم الذي تمّ اختياره لهذا العمل الدرامي المميز، حيثُ يتمّ فيه التعرف على كافة الخبايا والأمور التي كانت تجري في المجتمع السوري جرّاء تأثرهم بالاستعمار الفرنسي، ويُسلّط الضوء على العادات والتقاليد التي بقي المجتمع السوري مُحافظًا عليها رغم محاولات الاستعمار طمسه.

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