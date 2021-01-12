تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 فلسطين .. لأهل غزة والضفة الغربية امساكية رمضان 2018 في فلسطين

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نقدم لأهل غزة والضفة الغربية امساكية رمضان 2018 في فلسطين ، وتتميز امساكية رمضان 2018 فلسطين باحتوائها على كافة مواعيد الصوات ، والقيام في شهر رمضان المبارك.
|اليوم
|رمضان
|ميلادى
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الخميس
|1 رمضان
|17 مايو
|03:12 ص
|04:45 ص
|11:39 ص
|03:19 م
|06:33 م
|08:00 م
|الجمعة
|2 رمضان
|18 مايو
|03:11 ص
|04:45 ص
|11:39 ص
|03:19 م
|06:34 م
|08:01 م
|السبت
|3 رمضان
|19 مايو
|03:11 ص
|04:44 ص
|11:39 ص
|03:19 م
|06:34 م
|08:02 م
|الاحد
|4 رمضان
|20 مايو
|03:10 ص
|04:44 ص
|11:39 ص
|03:19 م
|06:35 م
|08:03 م
|الاثنين
|5 رمضان
|21 مايو
|03:09 ص
|04:43 ص
|11:39 ص
|03:19 م
|06:36 م
|08:04 م
|الثلاثاء
|6 رمضان
|22 مايو
|03:08 ص
|04:43 ص
|11:39 ص
|03:19 م
|06:36 م
|08:05 م
|الاربعاء
|7 رمضان
|23 مايو
|03:07 ص
|04:42 ص
|11:39 ص
|03:19 م
|06:37 م
|08:06 م
|الخميس
|8 رمضان
|24 مايو
|03:07 ص
|04:42 ص
|11:39 ص
|03:19 م
|06:38 م
|08:07 م
|الجمعة
|9 رمضان
|25 مايو
|03:06 ص
|04:41 ص
|11:40 ص
|03:19 م
|06:38 م
|08:08 م
|السبت
|10 رمضان
|26 مايو
|03:05 ص
|04:41 ص
|11:40 ص
|03:19 م
|06:39 م
|08:08 م
|الاحد
|11 رمضان
|27 مايو
|03:05 ص
|04:40 ص
|11:40 ص
|03:19 م
|06:39 م
|08:09 م
|الاثنين
|12 رمضان
|28 مايو
|03:04 ص
|04:40 ص
|11:40 ص
|03:19 م
|06:40 م
|08:10 م
|الثلاثاء
|13 رمضان
|29 مايو
|03:03 ص
|04:40 ص
|11:40 ص
|03:19 م
|06:41 م
|08:11 م
|الاربعاء
|14 رمضان
|30 مايو
|03:03 ص
|04:39 ص
|11:40 ص
|03:20 م
|06:41 م
|08:12 م
|الخميس
|15 رمضان
|31 مايو
|03:02 ص
|04:39 ص
|11:40 ص
|03:20 م
|06:42 م
|08:12 م
|الجمعة
|16 رمضان
|01 يونية
|03:02 ص
|04:39 ص
|11:40 ص
|03:20 م
|06:42 م
|08:13 م
|السبت
|17 رمضان
|02 يونية
|03:01 ص
|04:39 ص
|11:41 ص
|03:20 م
|06:43 م
|08:14 م
|الاحد
|18 رمضان
|03 يونية
|03:01 ص
|04:38 ص
|11:41 ص
|03:20 م
|06:43 م
|08:15 م
|الاثنين
|19 رمضان
|04 يونية
|03:01 ص
|04:38 ص
|11:41 ص
|03:20 م
|06:44 م
|08:15 م
|الثلاثاء
|20 رمضان
|05 يونية
|03:00 ص
|04:38 ص
|11:41 ص
|03:20 م
|06:44 م
|08:16 م
|الاربعاء
|21 رمضان
|06 يونية
|03:00 ص
|04:38 ص
|11:41 ص
|03:21 م
|06:45 م
|08:17 م
|الخميس
|22 رمضان
|07 يونية
|03:00 ص
|04:38 ص
|11:42 ص
|03:21 م
|06:45 م
|08:17 م
|الجمعة
|23 رمضان
|08 يونية
|02:59 ص
|04:38 ص
|11:42 ص
|03:21 م
|06:46 م
|08:18 م
|السبت
|24 رمضان
|09 يونية
|02:59 ص
|04:38 ص
|11:42 ص
|03:21 م
|06:46 م
|08:18 م
|الاحد
|25 رمضان
|10 يونية
|02:59 ص
|04:38 ص
|11:42 ص
|03:21 م
|06:47 م
|08:19 م
|الاثنين
|26 رمضان
|11 يونية
|02:59 ص
|04:38 ص
|11:42 ص
|03:21 م
|06:47 م
|08:19 م
|الثلاثاء
|27 رمضان
|12 يونية
|02:59 ص
|04:38 ص
|11:43 ص
|03:22 م
|06:48 م
|08:20 م
|الاربعاء
|28 رمضان
|13 يونية
|02:59 ص
|04:38 ص
|11:43 ص
|03:22 م
|06:48 م
|08:20 م
|الخميس
|29 رمضان
|14 يونية
|02:59 ص
|04:38 ص
|11:43 ص
|03:22 م
|06:48 م
|08:21 م
|الجمعة
|30 رمضان
|15 يونية
|02:59 ص
|04:38 ص
|11:43 ص
|03:22 م
|06:49 م
|08:21 م