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تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 فلسطين .. لأهل غزة والضفة الغربية امساكية رمضان 2018 في فلسطين

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نقدم لأهل غزة والضفة الغربية امساكية رمضان 2018 في فلسطين ، وتتميز امساكية رمضان 2018 فلسطين باحتوائها على كافة مواعيد الصوات ، والقيام في شهر رمضان المبارك.

 

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الخميس 1 رمضان 17 مايو 03:12 ص 04:45 ص 11:39 ص 03:19 م 06:33 م 08:00 م
الجمعة 2 رمضان 18 مايو 03:11 ص 04:45 ص 11:39 ص 03:19 م 06:34 م 08:01 م
السبت 3 رمضان 19 مايو 03:11 ص 04:44 ص 11:39 ص 03:19 م 06:34 م 08:02 م
الاحد 4 رمضان 20 مايو 03:10 ص 04:44 ص 11:39 ص 03:19 م 06:35 م 08:03 م
الاثنين 5 رمضان 21 مايو 03:09 ص 04:43 ص 11:39 ص 03:19 م 06:36 م 08:04 م
الثلاثاء 6 رمضان 22 مايو 03:08 ص 04:43 ص 11:39 ص 03:19 م 06:36 م 08:05 م
الاربعاء 7 رمضان 23 مايو 03:07 ص 04:42 ص 11:39 ص 03:19 م 06:37 م 08:06 م
الخميس 8 رمضان 24 مايو 03:07 ص 04:42 ص 11:39 ص 03:19 م 06:38 م 08:07 م
الجمعة 9 رمضان 25 مايو 03:06 ص 04:41 ص 11:40 ص 03:19 م 06:38 م 08:08 م
السبت 10 رمضان 26 مايو 03:05 ص 04:41 ص 11:40 ص 03:19 م 06:39 م 08:08 م
الاحد 11 رمضان 27 مايو 03:05 ص 04:40 ص 11:40 ص 03:19 م 06:39 م 08:09 م
الاثنين 12 رمضان 28 مايو 03:04 ص 04:40 ص 11:40 ص 03:19 م 06:40 م 08:10 م
الثلاثاء 13 رمضان 29 مايو 03:03 ص 04:40 ص 11:40 ص 03:19 م 06:41 م 08:11 م
الاربعاء 14 رمضان 30 مايو 03:03 ص 04:39 ص 11:40 ص 03:20 م 06:41 م 08:12 م
الخميس 15 رمضان 31 مايو 03:02 ص 04:39 ص 11:40 ص 03:20 م 06:42 م 08:12 م
الجمعة 16 رمضان 01 يونية 03:02 ص 04:39 ص 11:40 ص 03:20 م 06:42 م 08:13 م
السبت 17 رمضان 02 يونية 03:01 ص 04:39 ص 11:41 ص 03:20 م 06:43 م 08:14 م
الاحد 18 رمضان 03 يونية 03:01 ص 04:38 ص 11:41 ص 03:20 م 06:43 م 08:15 م
الاثنين 19 رمضان 04 يونية 03:01 ص 04:38 ص 11:41 ص 03:20 م 06:44 م 08:15 م
الثلاثاء 20 رمضان 05 يونية 03:00 ص 04:38 ص 11:41 ص 03:20 م 06:44 م 08:16 م
الاربعاء 21 رمضان 06 يونية 03:00 ص 04:38 ص 11:41 ص 03:21 م 06:45 م 08:17 م
الخميس 22 رمضان 07 يونية 03:00 ص 04:38 ص 11:42 ص 03:21 م 06:45 م 08:17 م
الجمعة 23 رمضان 08 يونية 02:59 ص 04:38 ص 11:42 ص 03:21 م 06:46 م 08:18 م
السبت 24 رمضان 09 يونية 02:59 ص 04:38 ص 11:42 ص 03:21 م 06:46 م 08:18 م
الاحد 25 رمضان 10 يونية 02:59 ص 04:38 ص 11:42 ص 03:21 م 06:47 م 08:19 م
الاثنين 26 رمضان 11 يونية 02:59 ص 04:38 ص 11:42 ص 03:21 م 06:47 م 08:19 م
الثلاثاء 27 رمضان 12 يونية 02:59 ص 04:38 ص 11:43 ص 03:22 م 06:48 م 08:20 م
الاربعاء 28 رمضان 13 يونية 02:59 ص 04:38 ص 11:43 ص 03:22 م 06:48 م 08:20 م
الخميس 29 رمضان 14 يونية 02:59 ص 04:38 ص 11:43 ص 03:22 م 06:48 م 08:21 م
الجمعة 30 رمضان 15 يونية 02:59 ص 04:38 ص 11:43 ص 03:22 م 06:49 م 08:21 م

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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