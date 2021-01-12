تراند اليوم : باب الحارة 10 الحلقة 1 ... القنوات التي تعرض باب الحارة حاليا 2018 + توقيت باب الحارة الجزء العاشر

ننقل لكم عشاق باب الحارة الجزء العاشر خبر حزين فحواه أنه يغيب المسلسل السوري الشهير “باب الحارة” عن شاشات رمضان هذا العام، وذلك لأسباب متضاربة، لم يتم تأكيد أي منها بعد.

وفي سبتمبر عام 2006، أطلّ على المشاهدين مسلسل “باب الحارة” الذي كان عملا شاميا ملفتا، يتحدث عن نخوة أهل الحارة ومشاكلهم اليومية. وضمّ نجوما سوريين من الطراز الأول، كان أبرزهم بسام كوسا وعباس النوري وسامر المصري.

واتسمت المواسم الثلاثة الأولى من المسلسل بالتشويق، وسارت على خطّ النجاح بسبب الحبكة الدرامية المتقنة. وكذلك، كانت لأدوار النجوم الحصة الكبيرة في نجاح المسلسل، فتلك الشخصيات تنوّعت بين العمالة والنضال والبطولة.

وبالرغم من أن وهج المسلسل خفت بدءا من الجزء الرابع، إلا أنه استمر حتى وصل إلى تسعة أجزاء، عرض آخرها العام الماضي. حيث أخذ القائمون على العمل بإحياء الشخصيات التي توفيت في الأجزاء الأولى في محاولة لضخ الحياة فيه من جديد. لكن هذه الخطوة لم تجد نفعا، إذ تعرّض العمل للكثير من الانتقادات. ومع ذلك، بقي المفضّل بالنسبة للقناة المنتجة، MBC، وكان المنتج المنفّذ بسام الملا الراعي الأول للمسلسل.

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