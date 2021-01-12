تراند اليوم : شاهد نت مسلسلات رمضان 2018

شاهد نت مسلسلات رمضان 2018 ، بدأ موقع شاهد نت بعرض مسلسلات رمضان للعام 2018 ، وتتنوع المسلسلات التي أعلن عنها موقع شاهد نت ما بين الدراما والاكشن والمسلسلات البدوية ، وتوزعت ما بين المصرية والسعودية والكويتية.

شاهد نت هو موقع عربي يسمح لك بمشاهدة المسلسلات المعروضة على مجموعة قنوات إم بي سي، بدأ موقع شاهد نت على ساحة الانترنت في عام 2011 وبتقنية HD لعرض المسلسلات والأفلام التلفزيونية المعروضة سابقاً على قنوات مجموعة إم بي سي وسرعان ما ارتفعت إحصائيات الموقع ليحتل على أكثر المواقع لعرض المسلسلات فأصبح الموقع يشكل قاعدة جماهيرية كبرى لدى العالم العربي تحت شعار معين هي خدمة الفيديو حسب الطلب الأولى في العالم العربي، وأصبح في الموقع مئات البرامج والمسلسلات التلفزيونية.

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تعرفوا معنا على القائمة الاولية بأبرز المسلسلات المنتظر عرضها لموسم رمضان 2018:

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"عوالم خفية " لعادل امام

النجم عادل إمام يطل على الجمهور هذا العام من خلال مسلسل "عوالم خفية" الذي تدور أحداثه حول صحفي كبير تقع في يده مذكرات ممثلة مشهورة تم قتلها وتحتوي على خبايا وأسرار لشخصيات فاسدة. العمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ومن إخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب وهبة مجدي وأسامة عباس.

"ضد مجهول" لـ غادة عبد الرازق

النجمة غادة عبد الرازق انطلقت بتصوير اولى مشاهدها من مسلسلها "ضد مجهول" المقرر عرضه فى موسم رمضان 2018، وتجسد فيه دور سيدة متزوجة من شخص مهم وتعيش حياة مليئة بالسعادة معه لكن فجأة يلاحقها الماضي بأسراره.

"ضد مجهول" من اخراج طارق رفعت وتأليف أيمن سلامة وبطولة: حنان مطاوع، روجينا، محمد دياب، محمد كيلاني، أحمد سعيد عبدالغني.

"نسر الصعيد" لـ محمد رمضان

النجم محمد رمضان انطلق مع الفنانة التونسية درة في تصوير المشاهد الاولى من مسلسل "نسر الصعيد" لموسم رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج ياسر سامي.

"بالحجم العائلي" لـ يحيي الفخراني

بعد غيابه عن شهر رمضان الماضي، يشارك النجم يحيي الفخراني هذا الموسم في بطولة مسلسل "بالحجم العائلي" الذي يتطرق لقضايا اجتماعية، وهو من إخراج هالة خليل، وكتابة محمد رجاء، ويشارك فيه ميرفت أمين وعدد كبير من النجوم.

مي عز الدين في "رسايل"

النجمة المصرية مي عز الدين التي غابت العام الماضي عن المشاهدين، تطل عليهم هذا الموسم في مسلسلها الجديد "رسايل" ويشاركها فيه كل من: خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، مها أحمد، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك واخراج إبراهيم فخر.

"كارما" لـ هيفاء وهبي

النجمة هيفاء وهبي تخوض المنافسة في مسلسل "لعنة الكارما"، وهو من كتابة وتأليف عبير سليمان وإخراج فاروق إسماعيل، ومن إنتاج ممدوح شاهين.

مسلسل "اختفاء"

النجمة نيللى كريم انطلقت قبل اسابيع بتصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد "اختفاء" بموسكو حيث تلعب دور دكتورة جامعية في روسيا تبحث عن زوجها الذي يختفي فجأة. المسلسل من بطولة هشام سليم، محمد ممدوح، إسماعيل شرف، ومن تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت.

مسلسل "اكاسيا" لظافر عابدين

تجتمع الفنانة أمينة خليل مع النجم ظافر العابدين في مسلسل جديد لرمضان 2018 يحمل اسما مؤقتا هو "أكاسيا"، وهو من إخراج هاني خليفة، وسيناريو إنجي القاسم مع سماء عبد الخالق، وسيتم البدء في تصوير العمل قريبا.

"بني يوسف" لـ "يسرا"

الفنانة يسرا تظهر هذا الموسم بمسلسل "بني يوسف" الذي توقف تصويره حاليا انتظارا لتعافي يسرا بعد اصابتها بقدمها في كواليس تصوير العمل. المسلسل من إخراج محمد علي، ومن تأليف المبدع أمين جمال.

"منطقة محرمة"

النجم خالد النبوي يلعب بطولة مسلسل "منطقة محرمة" وهو من كتابة يوسف حسن يوسف وإخراج محمد بكير، ويشارك بالعمل حنان مطاوع، محمد دياب، أمل بشوشة وأميرة هاني.

مسلسل رحيم لـ ياسر جلال

النجم المصري ياسر جلال يطل مع دينا والفنانة نور هذا الموسم في مسلسل "رحيم" الذي تدور احداثه حول شخصية رجل يتاجر في اعمال غير مشروعة. وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، واخراج محمد سلامة.

مسلسل "اهو ده اللي صار"

الفنّانة روبي تطلّ على جمهورها من خلال مسلسل "اهو ده اللي صار" للمؤلف عبد الرحيم كمال والمخرج حاتم علي، كذلك يطل احمد عز في مسلسل "ابو عمر المصري".

مسلسلات سورية وخليجية

يقتحم مسلسل "الهيبة" في جزئه الثاني المنافسة في رمضان 2018، وهو من بطولة تيم حسن ونيكول سابا، ومن تأليف الكاتب مجدي صابر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد شفيق.

وانضم مؤخرا النجم قضي خولي الى السباق الرمضاني من خلال مسلسل "هارون الرشيد"، كذلك سيعرض مسلسل "حريم الشاويش" الذي يشمل بطولة نسائية واسعة وبينهم: جيني اسبر وليليا الاطرش وعبير صبري.

ومن المسلسلات البارزة في الخليج التي ستعرض هذا الموسم: مسلسل "عطر الروح"، مسلسل "عزوتي"، مسلسل "شيء من الماضي" لهيفاء حسين.

قائمة اسماء المسلسلات السعودية في رمضان 2018

إهتمت السعودية مؤخراً في الدراما والفن، وزادت من حرصها على تطويره، ويزيد ذلك بعد الإعلان عن إفتتاح دور للسينما في مختلف المحافظات السعودية، والتي سيعرض فيها بالمقام الأول الأعمال الفنية والمسرحية السعودية، هنا تتعرف عزيزي الزائر على أسماء المسلسلات السعودية في رمضان 2018.

مسلسل الدراما عزوتي: قصة المسلسل: تدور الأحداث في ضوء مشاكل الأسرة والأبناء، والتركيز على الطابع التربوي وعلاقة الأبناء بالآباء.

من المقرر أن يعرض المسلسل خارج السباق الرمضاني.

مسلسل الدراما سموم (المعزب ج2): تدور أحداث الجزء الثاني في قالب تراثي متناولا العديد من الأحداث والمواقف الاجتماعية، حيث صراع بين شخصيتي الفرج وجوهر.

مسلسل الدراما حلوة الأغصان: قصة المسلسل: يستعرض المسلسل بعض القضايا الاجتماعبية والإنسانية والتي يتم عرضها بشكل مليء بالمفاجآت.

مسلسل روز باريس: يتناول المسلسل الكثير من القضايا الإنسانية الاجتماعية، حيث الفتاة روز التي ولدت من أم فرنسية، وأب كويتي، وتعاني من مرض القلب، فتضطر لإجراء عملية جراحية في فرنسا، حيث تلتقي بالشاب “مشاري” هناك وتتعلق بحبه.

مسلسل الدراما عطر الروح: قصة المسلسل: تدور أحداث العمل حول معلمة في العقد السادس من عمرها، تواجه ظروفاً صعبة من الجحود والنكران، فتقرر أن تبتعد لتعيش في عزلة عن الجميع، فإذا بها تواجه تحديات جديدة وأصعب.

مسلسل الكوميديا واحد مهم: قصة المسلسل: تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتناول بعض القضايا في المجتمع الخليجي، وطرق تصحيحيها .