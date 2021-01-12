تراند اليوم : دعاء اليوم الثاني من رمضان .. هذا هو دعاء ثاني يوم من شهر رمضان ؟

دعاء اليوم الثاني من رمضان .. هذا هو دعاء ثاني يوم من شهر رمضان ؟نُقدم دعاء اليوم الثاني من رمضان مكتوب كامل، ثبت عن الصحابة والتابعين أدعية أيام شهر رمضان المبارك، فلكل يوم من الشهر الفضيل دعاء، يُدعو به المُسلم إلى ربه في بداية اليوم أو ختامه، ولكل دُعاء من أدعية رمضان ثواب وأجر عظيم، شرحه الصحابة والتابعين، ويُعتبر شهر رمضان المبارك، شهر الخير والتقوى، يتبارك فيه المُسلمون، ويسعون أن يتموه بكل إيمان، لذا يُخلص المُسلم نيته لله عز وجل ويُكثر من دعواته لله عز وجل، راجياً منه أن يتقبل صيامه وقيامه، وأن يعكس أجر وثواب عبادته على نفسه وأهل بيته، ويطلب منه أن يفرج همه، ويُزيل كل مُشكلاته، ويُفرجها عليه، ويفتح له أبواب رزقه، لذا ينتظر المُسلم شهر رمضان المبارك والذي تكون فيه أبواب السماء مفتوحة، ويغفل المسلمون عن المعاصي والآثام، وتنتشر النفحات الإيمانية التي تتمثل في العبادات والطاعات، ومساعدة الفُقراء، للتوجه إلى الله عز وجل، الذي يرضى عن عباده، فهو غفور رحيم، يغفر أعصى الذنوب، في هذا مجلتي نُقدم دعاء اليوم الثاني لشهر رمضان المبارك.

دعاء اليوم الثاني لشهر رمضان المبارك

دُعاء اليوم الثاني من شهر رمضان المُبارك، من الأدعية المُستحية التي صدرت عن الصحابة والتابعين، يعود على المُسلم في قوله الخير والثواب والأجر الكريم .

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه و آله: ” اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنّبني سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين “.

ثواب هذا الدعاء

وفيما يلي ثواب دُعاء اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك :

“من دعا به أعطي بكل خطوَة له في جميع عمره عبادة سنة صائما نهارها قائما ليلها”

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