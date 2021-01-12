تراند اليوم : برنامج رامز تحت الصفر .. مشاهدة مقلب رامز جلال مع محمد صلاح رامز تحت الصفر " الثلج " رمضان 2018

رامز تحت الصفر مقلب رامز جلال في رمضان 2018 يعتبر المقلب الثامن على التوالي لامز في شهر رمضان، والفنان رامز ياتي في كل موسم بفكرة جديدة يوقع فيها ابرز النجوم رغم انه يكون قد قدم فكرة في الموسم السابق وطبقها واوقع فيها الكثير وهذا ان دل يدل على ذكاء هذا العبقري رامز في جيله وافكارة الغريبة التي تثير الجنون وفي هذا الموسم يقدم كما عودنا رامز برنامج كوميدي وتفاصيل مقلب رامز جلال في رمضان 2018 ستكون معنا في هذا مجلتيه وايضا سنقوم بذكر جميع تفاصيل مقالب هاني رمزي في جميع برامجه السابقة وصول الي النسخة الحالية التي لم تعرض بعد

تفاصيل مقلب رامز جلال في رمضان

سيقوم الفنان والنجم والممثل الكوميدي رامز جلال بتقديم برناجه الكوميدي بنسخته الثمنة في شهر رمضان الحالي وستكون تفاصيل مقلب هاني رمزي في رمضان 2018 حول لاعبين كرة القدم الكبار في الوطن العربي وفي العالم في ارض الثلج ارض روسيا وسيدور بينهم حديث عن كاس العالم وعن المونديال والمؤهل وغيرها من الاسئلة التي سوف تطرح في جولة في طريق جليدية مقرر ان تتوقف فيها المركية التي يستقلها النجم والمضيفة بداعي العطل واثناء توقفها يخرج لهم دب وهذا الدب هو رامز.

هذه تفاصيل مقلب رامز جلال في رمضان 2018 قدمناها لك في هذه مجلتية وقلنا ان هذا الجزء من البرنامج سيكون هذه المره في بلاد روسيا في ارض الثلج وسيكون حول تعطل المركبة وخروج دب يريد ان يقتل كل من بهذه المركبة ومن بينهم نجم الحلقة.

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