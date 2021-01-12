تراند اليوم : موعد مسلسل طريق .. مواعيد مسلسل طريق 2018

موعد مسلسل طريق مسلسل طريق 2018 الحلقة الثانية، نعرض لكم بكامل المعلومات حول فريق العمل المشارك في العمل، أهم الأحداث التي تشاهدها من خلال مسلسل طريق الذي يعتبر من أجمل المسلسلات المتوقع أن تحرق الأخضر واليابس، وتحطم كافة المسلسلات المنتجة في بلاد أخرى، فهيا بنا نتعرف علي أحد القص الغرامية التي تدور أحداثها الجميلة في المسلسل طريق، والذي تم إنتاجه في لبنان، وقام بالإخراج المخرجة رشا شربتجي، أما بالنسبة للمؤلف لهذا المسلسل طريق، فيعود إلي المؤلف المعروف نجيب محفوظ، وسارك في هذا العمل نخبة من النجوم الرائعين، الذي لطالما قدموا أجمل المسلسلات خلال السنوات السابقة، فدعنا من الحديث المطلول، ولنتعرف علي قصة مسلسل طريق 2018 الحلقة الثانية.

أحداث وقصة مسلسل طريق

تدور أحداث المسلسل حول قصة حب بين شخصين من أطراف مختلفة في الوسط المجتمعي، حيث تحتوي علي العديد من الأحداث الجميلة، ويكون الزواج هو نتاج هذا الحب، فهل يستمر الحب للأبد خلال هذه العلاقة، أم لا.

أبطال وفريق عمل مسلسل طريق

يشارك في هذا العمل مجموعة متميزة من الفنانين من ضمنهم، عابد فهد وهو البطل العاشق، نادين نجيم المعشوقة، أليكو داوود، وفاء الموصلي، جنيد زين الدين، ختام اللحام، عبد الهادي الصباغ، نهلة عقل داوود، زينة مكي.

القنوات الناقلة وموعد عرض مسلسل طريق

طريق على mbc دراما

طريق على mtv

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العرض : 9.30 ( التاسعة والصف صباحاً )

الإعادة الأولى :

الإعادة الثانية :

طريق على السومرية

طريق على رؤيا

العرض : 23.00 ( الحادية عشر ليلاً )

الإعادة الأولى : 6.30 ( السادسة والنصف صباحاً )

الإعادة الثانية : 17.30 ( الخامسة والنصف مساءاً )

طريق على osn يا هلا الأولى

العرض : 18.00 ( السادسة مساءاً )

الإعادة الأولى : 2.30 ( الثانية والربع بعد منتصف الليل )

الإعادة الثانية : 8.00 ( الثامنة صباحاُ )

طريق على osn يا هلا

العرض : 19.00 ( السابعة مساءاً )

الإعادة الأولى : 3.00 ( الثالثة بعد منتصف الليل )

الإعادة الثانية : 8.30 ( الثامنة وخمسون دقيقة صباحاً )

صور مسلسل طريق

تستطيع إن تشاهد مجموع المقدمين للمسلسل، من خلال الصور الجميلة التي تعبر عن أهم اللقطات من المسلسل، والنجوم المشركين من خلال مسلسل طريق الجميل، الذي يعبر عن أجمل علاقة حب وكيفية تواجه المشاكل من أجل بقائها.

في الخاتمة كل ما نتمنى إن يكون الحل هو متابعة المسلسل من أجل التعرف علي أجمل الأحداث، والتوقعات التي سوف تحدث خلال المسلسل، فهل تبقي علاقة الحب، أبدية، أم تنتهي بسبب الضغوط، وصعاب الحياة.