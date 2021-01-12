تراند اليوم : دعاء القنوت في رمضان .. دعاء القنوت مكتوب رمضان 2018

دعاء القنوت مكتوب رمضان 2018، ان دعاء القنوت أحد أعظم الأدعية الإسلامية التي أوصانا بها خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من الأدعية المستحبه، التي يتم تداولها بعد الإنهاء من الصلاوات، وخاصة في صلاة الفجر، وبعد صلاة الوتر، حيق قال المصطفى صلى الله عليه وسلم:” أنَّ رسولَ اللَّهِ قنتَ شَهرًا يدعو على حيٍّ من أحياءِ العربِ ثمَّ ترَكَهُ”، بينما يحمل هذا الدعاء الكثير من الأجر والثواب من الله سبحانه، بينما يعتبر الدعاء بشكل عام أحد أهم صور التواصل بين العبد وبره، فالتمنن علي الله تبارك وتعالى من أعظم الأعمال التي يفضلها المسلمين، وفي هذا الإطار سنرفق لكم في هذا مجلتي دعاء القنوت مكتوب رمضان 2018.

دعاء القنوت في رمضان مكتوب 2018

ان دعاء القنوت من أعظم الأدعية الإسلامية التي يتم تبادلها في رمضان وغير رمضان، فهو من الأدعية المستحبه، والتي يتجلى الله سبحانه علي عباده عند تبادلها، وفي هذه الفقرة سنتعرف علي هذا الدعاء كاملاً.

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(علَّمني جَدِّي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كلماتٍ أقولُهنَ في الوِترِ: اللَّهمَّ اهدني فيمن هديتَ، وعافني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وبارِك لي فيما أعطيتَ، وقِني شرَّ ما قضيتَ، إنَّكَ تقضي ولا يُقضى عليكَ، وإنَّهُ لا يذِلُّ من واليتَ، ولا يعِزُّ من عاديتَ، تبارَكتَ ربَّنا وتعاليتَ).

دعاء القنوت كامل مكتوب

يفضل الكثير من الأشخاص التقرب من الله عز وجل من خلال التوجه الي الله بالدعاء، فالدعاء هو التمنن علي الله سبحانه وتعالى بخالص النيه، لفك الكربات والحصول علي المراض، او بأهداف أخرى مثل الشفاء.

(اللَّهُمَّ اغفِر لَنا وَلِلْمُؤمنينَ والمُؤْمِناتِ، والمسلِمينَ والمُسْلِماتِ، وألِّف بينَ قلوبِهِم وأصلِح ذاتَ بينِهِم، وانصُرهم علَى عدوِّكَ وعدوِّهم، اللَّهمَّ العَن كفَرةَ أَهْلِ الكِتابِ الَّذينَ يصدُّونَ عَن سبيلِكَ ويُكَذِّبونَ رُسُلَكَ، ويقاتِلونَ أولياءَكِ، اللَّهمَّ خالِف بينَ كلِمتِهِم، وزَلزِلْ أقدامَهُم، وأنزِلْ بِهِم بأسَكَ الذي لا تردُّهُ عنِ القومِ المُجرمينَ، بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، اللَّهمَّ إنَّا نَستعينُكَ ونَستغفِرُكَ، ونُثني علَيكَ ولا نَكْفرُكَ، ونَخلعُ ونَترُكُ من يفجُرُكَ، بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، اللَّهُمَّ إيَّاكَ نَعبدُ، ولَكَ نُصلِّي ونسجُدُ، ولَكَ نَسعَى ونَحفِدُ، ونخشَى عَذابَكَ الجِدَّ ونَرجو رحمتِكَ، إنَّ عذابَكَ بالكافِرينَ مُلحِقٌ).