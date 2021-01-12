تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 الاردن PDF

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ننشر لكم سكان المملكة الهاشمية الاردنية امساكية شهر رمضان 2018 الاردن ، امساكية رمضان أكثر ما يتداوله الجميع خلال شهر رمضان كونها دليل الصائم والمصلي خلال أيام رمضان 2018 ، وتحتوي جداول الامساك علي الكثير من المعلومات المهمة التي يحرص عليها الجميع .
ويبحث الكثيرون عن إمساكية شهر رمضان 2018 في الاردن ، حيث دخل أحب الشهور في قلوب المسلمين في جميع بقاع الأرض أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، ذلك الشهر الذي يتمتع بروائح إيمانية تنتشر في الجو وتلفنا بحالة من الهدوء والسكينة
فشهر رمضان نزل به القرآن في ليلة القدر بالعشر الأواخر من الشهر الكريم وهنيئا لمن يدركها، ونجد أن العديد من الأشخاص يسعون لختم القرآن به أكثر من مرة أو مرة واحدة على الأقل، كما يوجد به صلاة التراويح.
صور امساكية شهر رمضان المبارك 2018 في الاردن
امساكية الشهر المبارك شهر رمضان 2018 في الاردن وجميع المحافظات الاردنية الاثنا عشر التي هي : محافظة اربد، محافظة عجلون، محافظة المفرق، محافظة الزرقاء، محافظة معان، محافظة عمان، محافظة الكرك، محافظة الطفيلة، محافظة العقبة، محافظة مادبا، محافظة البلقاء، محافظة الكرك، والامساكيات الخاصة بكل من هذه المحافظات، لكي يتسنى للجميع الحصول على امساكية شهر رمضان المبارك 2018 الاردن تابعونا .
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الأربعاء
|1
|16 مايو, 2018
|03:02 am
|11:33 am
|03:13 pm
|06:27 pm
|07:57 pm
|الخميس
|2
|17 مايو, 2018
|03:01 am
|11:33 am
|03:13 pm
|06:28 pm
|07:58 pm
|الجمعة
|3
|18 مايو, 2018
|03:00 am
|11:33 am
|03:13 pm
|06:28 pm
|07:58 pm
|السبت
|4
|19 مايو, 2018
|02:59 am
|11:33 am
|03:13 pm
|06:29 pm
|07:59 pm
|الأحد
|5
|20 مايو, 2018
|02:58 am
|11:33 am
|03:13 pm
|06:30 pm
|08:00 pm
|الاثنين
|6
|21 مايو, 2018
|02:57 am
|11:33 am
|03:13 pm
|06:30 pm
|08:00 pm
|الثلاثاء
|7
|22 مايو, 2018
|02:57 am
|11:33 am
|03:14 pm
|06:31 pm
|08:01 pm
|الأربعاء
|8
|23 مايو, 2018
|02:56 am
|11:33 am
|03:14 pm
|06:32 pm
|08:02 pm
|الخميس
|9
|24 مايو, 2018
|02:55 am
|11:33 am
|03:14 pm
|06:32 pm
|08:02 pm
|الجمعة
|10
|25 مايو, 2018
|02:54 am
|11:33 am
|03:14 pm
|06:33 pm
|08:03 pm
|السبت
|11
|26 مايو, 2018
|02:54 am
|11:33 am
|03:14 pm
|06:34 pm
|08:04 pm
|الأحد
|12
|27 مايو, 2018
|02:53 am
|11:33 am
|03:14 pm
|06:34 pm
|08:04 pm
|الاثنين
|13
|28 مايو, 2018
|02:52 am
|11:33 am
|03:14 pm
|06:35 pm
|08:05 pm
|الثلاثاء
|14
|29 مايو, 2018
|02:52 am
|11:34 am
|03:14 pm
|06:35 pm
|08:05 pm
|الأربعاء
|15
|30 مايو, 2018
|02:51 am
|11:34 am
|03:14 pm
|06:36 pm
|08:06 pm
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الخميس
|16
|31 مايو, 2018
|02:51 am
|11:34 am
|03:14 pm
|06:37 pm
|08:07 pm
|الجمعة
|17
|01 يونيو, 2018
|02:50 am
|11:34 am
|03:15 pm
|06:37 pm
|08:07 pm
|السبت
|18
|02 يونيو, 2018
|02:50 am
|11:34 am
|03:15 pm
|06:38 pm
|08:08 pm
|الأحد
|19
|03 يونيو, 2018
|02:49 am
|11:34 am
|03:15 pm
|06:38 pm
|08:08 pm
|الاثنين
|20
|04 يونيو, 2018
|02:49 am
|11:35 am
|03:15 pm
|06:39 pm
|08:09 pm
|الثلاثاء
|21
|05 يونيو, 2018
|02:48 am
|11:35 am
|03:15 pm
|06:39 pm
|08:09 pm
|الأربعاء
|22
|06 يونيو, 2018
|02:48 am
|11:35 am
|03:15 pm
|06:40 pm
|08:10 pm
|الخميس
|23
|07 يونيو, 2018
|02:48 am
|11:35 am
|03:16 pm
|06:40 pm
|08:10 pm
|الجمعة
|24
|08 يونيو, 2018
|02:47 am
|11:35 am
|03:16 pm
|06:41 pm
|08:11 pm
|السبت
|25
|09 يونيو, 2018
|02:47 am
|11:35 am
|03:16 pm
|06:41 pm
|08:11 pm
|الأحد
|26
|10 يونيو, 2018
|02:47 am
|11:36 am
|03:16 pm
|06:42 pm
|08:12 pm
|الاثنين
|27
|11 يونيو, 2018
|02:47 am
|11:36 am
|03:16 pm
|06:42 pm
|08:12 pm
|الثلاثاء
|28
|12 يونيو, 2018
|02:47 am
|11:36 am
|03:16 pm
|06:42 pm
|08:12 pm
|الأربعاء
|29
|13 يونيو, 2018
|02:47 am
|11:36 am
|03:17 pm
|06:43 pm
|08:13 pm
|الخميس
|30
|14 يونيو, 2018
|02:47 am
|11:36 am
|03:17 pm
|06:43 pm
|08:13 pm
صور امساكية شهر رمضان 2018 في العقبة
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