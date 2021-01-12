تراند اليوم : فنانة سورية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

دمشق - الخليج 365

أعلنت الفنانة السورية الشهيرة، أمل عرفة، أن خمسة أطباء أكدوا إصابتها بفيروس كورونا مشيرة الى أنها بحالة جيدة وستتعافي لتعود لاستكمال التصوير.

وقالت عرفة، في تدوينة في إحدى صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تتعامل مع الحالة على أنها “كريب عادي”، رغم الألم، وقالت إن الجميع سيصابون بكورونا وطالبت بالانتباه للكبار وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضافت: “الحياة مزحة مرات بتكون بايخة.. نحنا ضيوف بس، ألف سلامة سوريا”.

واختتمت بشكر الأطباء الذين “يعملون لمنع الفيروس من الوصول إلى الرئة”.

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يذكر أن أمل عرفة هي ابنة الموسيقار السوري الراحل سهيل عرفة، وتوصف بأنها فنانة شاملة إذ عرفت كممثلة ومطربة ومؤخراً كانت تقدم برنامجاً تلفزيونياً.

وآخر أعمال أمل عرفة أنها شاركت مؤخراً كبطلة في مسلسل "شارع شيكاغو" بدأ عرضه في 26 يوليو/تموز الماضي.