تراند اليوم : الدستور نتيجة الثانوية العامة 2020 .. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم فقط

الدستور نتيجة الثانوية العامة 2020 ، نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم فقط ،وأعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية نتيجة الثانوية العامة 2020 لـ667 ألف و315 طالب/طالبة أدوا الامتحانات.

فيما أعلن موقع اليوم السابع عن نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر نافذة مخصصة في الموقع بشكل حصري،ويمكن للباحثين عن نتيجة الثانوية العامة الحصول على النتيجة عبر القيام ببضع خطوات أولا الدخول لموقع اليوم السابع ثم اختيار خانة الثانوية العامة وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

نتيجة الثانوية العامة مصر 2020

هذا وقد تم اعتمادها نتيجة الثانوية العامة في مصر بنسبة نجاح وصلت إلى 79%، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الأوائل في الثانوية العامة للعام 2020 في قسمي العلمي والأدبي.

وكشفت الوزارة في تصريحات صحفية ، أن هناك ما يزيد عن 70 ألف طالبة وطالبة استفادوا في رفع درجاتهم تحت عنوان الرأفة عقب تفشي كورونا فب البلاد والأوضاع المتوترة نتيجة الجائحة .



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واعتمدت الوزارة موقع جريدة اليوم السابع المصرية كعارض للنتائج حال صدورها ،برقم الجلوس والاسم الثلاثي ورمز المقعد .



وأشارت الوزارة الى أن عدد الطلاب المتفوقين على صعيد المحافظات المصرية قد تجاوز الـ 30 ألف طالب ،حيث أن العدد نتيجة مراعاة الطلاب بسبب الأوضاع المتردية التي مرت بها البلاد خلال أشهر العام بسبب وباء كورونا .