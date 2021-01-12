تراند اليوم : نتائج شهادة التعليم الاساسي 2020 ... نتائج الصف التاسع 2020 سوريا بالأسم ورقم الاكتتاب

نتائج شهادة التعليم الاساسي 2020 تحميل وتنزيل نتائج التعليم الاساسي في سوريا 2020 رابط نتائج الصف التاسع 2020 سوريا، حيث بامكان جميع طلاب الصف التاسع الاساسي في جمهورية السورية الاطلاع على نتائج امتحاناتهم في الصف التاسع الاساسي في سوريا مباشرة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ، برقم الاكتتاب او باسم الطالب ثلاثي، او بادخال اسم المدرسة والحصول على النتيجة فورا.

فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين نتائج امتحانات الصف التاسع الاساسي في سوريا لجميع الطلاب والطالبات في كافة المحافظات السورية، وذلك اليوم الاثنين بعد أن أنهت كافة عمليات الرصد والتدقيق النهائي لدرجات الطلاب والطالبات في سوريا للصف التاسع الاساسي، على أن تعلن رسميا عبر موقع وزارة التعليم .

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع 2020 برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy.

1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه

http://moed.gov.sy/site/

2) موقع علوم للجميع:

https://www.3lom4all.com/syria-results/

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3) موقع سورية الآن:

http://syriannow963.com

4) موقع طلابنا التعليمي:

http://tollabna.com