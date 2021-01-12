تراند اليوم : اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2020 .. لينك نتيجه الثانويه العامه 2020 بالاسم نتيجتك

اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2020 ،أعلن موقع اليوم السابع عن نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر نافذة مخصصة في الموقع بشكل حصري،ويمكن للباحثين عن نتيجة الثانوية العامة الحصول على النتيجة عبر القيام ببضع خطوات أولا الدخول لموقع اليوم السابع ثم اختيار خانة الثانوية العامة وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ومرحلة الثانوية العامة من المراحل الفيصلية للطالب أو الطالبة في حياتهما، لما يعني ذلك لهما من تحديد تخصص الجامعة وما يمكنهم تحقيقه، ولذلك فإن نتيجة الثانوية العامة في مصر 2020 بالاسم فقط، من المطالب الهامة لهما مع نشر وزارة التربية والتعليم النتائج التي تخص المرحلة الثانوية وهي المرحلة التعليمية الأخيرة والتي تؤهل للدخول إلى عالم الدراسات الجامعية، ومن هذا المنطلق كان الاهتمام بارع بهذه المرحلة سواء من الطلاب والطالبات أنفسهم أو من جانب أولياء الأمور أو من جانب الهيئات التدريسية في المدارس أو في وزارة التربية والتعليم كذلك.

نتيجة الثانوية العامة مصر 2020

هذا وقد تم اعتمادها نتيجة الثانوية العامة في مصر بنسبة نجاح وصلت إلى 72.4%، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الأوائل في الثانوية العامة للعام 2020 في قسمي العلمي والأدبي.

فيما تشير المصادر الإخبارية أن عدد الطالبات الأوائل في الأقسام الأدبية وصلت إلى 13 طالبة، وكانت الأولى على مرحلة الثانوية العامة من الشعبة العلمية علوم هي الطالبة “آلاء محمد محمود” وحاصلت على 409.5 درجة فعلية، ولم يحصل احد على الدرجات النهائية هذه في كافة المواد الدراسية الخاصة بهذه المرحلة.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم المصرية موعد ظهور علامات النتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020 حيث تم اعتماد يوم الثلاثاء رسميا من قبل الجهات المختصة .



ونقلت وكالات الصحافة المصرية خبر أفاد موعد نتيجة الثانوية العام 2020 صباح يوم الثلاثاء القادم ، مشيرة الى أن الوزارة ستخرج بمؤتمر صحفي من أجل اعلان نتائج الطلاب.



وكشفت الوزارة في تصريحات صحفية ، أن هناك ما يزيد عن 70 ألف طالبة وطالبة استفادوا في رفع درجاتهم تحت عنوان الرأفة عقب تفشي كورونا فب البلاد والأوضاع المتوترة نتيجة الجائحة .



واعتمدت الوزارة موقع جريدة اليوم السابع المصرية كعارض للنتائج حال صدورها ،برقم الجلوس والاسم الثلاثي ورمز المقعد .



وأشارت الوزارة الى أن عدد الطلاب المتفوقين على صعيد المحافظات المصرية قد تجاوز الـ 30 ألف طالب ،حيث أن العدد نتيجة مراعاة الطلاب بسبب الأوضاع المتردية التي مرت بها البلاد خلال أشهر العام بسبب وباء كورونا .