تراند اليوم : نتائج كلية الملك خالد العسكرية 1442 ..( نتائج الحرس الوطني )

نتائج كلية الملك خالد ،أعلنت لجة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية عن أرقام الطلبة المقبولين مبدئياً بالكلية ممن انطبقت عليهم شروط القبول المبدئي، ودعت اللجنة الطلاب المقبولين مبدئياً مراجعة مقر لجنة القبول والتسجيل حسب المواعيد الموضحة أعلى كل مجموعة من المجموعات المحددة، لإجراء الملقابلة الشخصية والكشف الطبي النهائي.

كما دعت اللجنة الطلاب إلى إحضار بطاقة المراجعة وبطاقة الأحوال المدنية والتأكيد على إحضار استمارة القبول بعد إكمال تعبئتها وتصديقها من الجهات المختصة، وبينت اللجنة أنه في حال تأخر أو غياب الطالب عن المراجعة في الوقت المحدد سيفقد حقه في استكمال إجراءات القبول والتسجيل ويمكن الاستفسار من خلال الاتصال على اللجنة هاتف (4917100) تحويلة (30134 - 30135 - 30136) خلال الدوام الرسمي.

تعلن لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية عن نتائج المرحلة الأولى للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية للعام الدراسي 1442 هـ و يمكن الاطلاع على النتائج عن طريق الرابط