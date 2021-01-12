تراند اليوم : موقع الاستاذ نتيجة الثانوية العامة 2020

ننشر لكم حصرياً عبر موقع الاستاذ نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر موقع الاستاذ،حيث ظهرت نتيجة الثانوية العامة بعد انتظار وترقب كبير من قبل الطلبة المصرين في جميع المحافظات ،وسجلت نسبة النجاح هذا أعلى من السنوات السابقة ، وأكدت وزارة التربية المصرية أن النتائج جاءت مبشرة ووفقاً للتوقعات ، بما يلبي تطلعات الشارع المصري.

أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية موعد ظهور علامات النتيجة الثاموية العامة للعاك 2019-2020 حيث تم اعتماد يوم غد الثلاثاء رسميا من قبل الجهات المختصة .

ونقلت وكالات الصحافة المصرية خبر أفاد موعد نتيجة الثانوية العام 2020 صباح يوم الثلاثاء القادم ، مشيرة الى أن الوزارة ستخرج بمؤتمر صحفي من أجل اعلان نتائج الطلاب.

وكشفت الوزارة في تصريحات صحفية ، أن هناك ما يزيد عن 70 ألف طالبة وطالبة استفادوا في رفع درجاتهم تحت عنوان الرأفة عقب تفشي كورونا فب البلاد والأوضاع المتوترة نتيجة الجائحة .

واعتمدت الوزارة موقع جريدة اليوم السابع المصرية كعارض للنتائج حال صدورها ،برقم الجلوس والاسم الثلاثي ورمز المقعد .

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وأشارت الوزارة الى أن عدد الطلاب المتفوقين على صعيد المحافظات المصرية قد تجاوز الـ 30 ألف طالب ،حيث أن العدد نتيجة مراعاة الطلاب بسبب الأوضاع المتردية التي مرت بها البلاد خلال أشهر العام بسبب وباء كورونا .