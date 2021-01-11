تراند اليوم : الحفرة الموسم 4 الحلقة 19 HD مسلسل الحفرة الموسم الرابع الحلقة 19 مترجم للعربية

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قصة مسلسل الحفرة القتالي الدرامي الرومنسي تدور الاحداث حول حي من احياء اسطنبول الذي يسيطر علية ويتحكمون فية احد العصابات ,عائلة كوشوفالي التي لها الحق في التحكم وضبط الحفرة لم يتمكنو من التحكم فية ولكن تغيرت الاحدات عند قرار عودة ياماش الذي يكون ابن هذة العائلة فتحصل الكثر من الحروب في الحفرة.