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تراند اليوم : مسلسل نهضة السلاجقة العظمى الحلقة 16 مترجم HD

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في احداث مسلسل نهضة السلاجقة العظمى الحلقة 16 يكشف سنجر هزية قائد الباطنيين، ويقوم السلطان باعدامه.

يتحدث المسلسل عن فترة عصر الدولة السلجوقية الي العصر الحديث و التى تشرح ترتيب و تسلسل الدولة السلجوقية في البلاد و إعادة تأسيس نظام الحكم بها ، يسرد تفاصيل النضال الصعب الذى مرت به دولة الأناضول السلوجقة في منح حق العيش بحرية للاشخاص الذين يعيشون علي ارضها و نشر السلام و العدل بها بين الافراد و تحقيق رسالة الدين الاسلامى لما تتضمنه من آلاف السنين الذى يسعى الي نشر الحق و العدل و محاربة الفساد و تحقيق التقدم و الحضارة لبلاد المسلمين .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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