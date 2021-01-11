تراند اليوم : سبب وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي .. شاهد الصورة الأخيرة لليوتيوبر حفناوي قبيل وفاته بساعات ..

القاهرة - الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لليوتيوبر المصري الشاب مصطفى الحفناوي 25 عاما، الذي توفي أمس، جراء تعرضه لجلطة مفاجئة في المخ.

وقام أحد أصدقاء الراحل بنشر صورة للراحل حفناوي من داخل المستشفى وهو في غيبوبة تامة.





وأثار تعرض الشاب المصري، الذي يحظى بشعبية واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لتشخيص طبي خاطئ، ما عرضه لمضاعفات شديدة للجلطة، حيث دخل في غيبوبة في المستشفى إلى أن توفي مساء أمس لحالة حزن كبيرة.

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وكان عدد كبير من المشاهير في مصر قد دعم الراحل بالدعاء له عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحولت بعضها خلال الفترة الأخيرة لحملة للدعاء له بعد إصابته بنزيف في المخ.

واستقبل حفناوي الكثير من الدعم من قبل الفنانين بعد زيارة النجم تامر حسني له في المستشفى منذ أيام، لرفع الروح المعنوية له.

وعن تفاصيل إصابة حفناوي المفاجئة، كان قد كتب أصدقائه عبر حساباتهم على مواقع التواصل منذ أيام قليلة قبل وفاته أمس، إذ كتب اليوتيوبر علي غزلان عبر صفحته بموقع "إنستغرام": "صديقي مصطفى حفناوي كان معانا وبيضحك وبيهزر عادي.. فجأة حس بمغص في بطنه وألم في كتفه اليمين، راح المستشفى على رجله عادي جدا الساعة 1 الظهر تم حجزه وتم تشخيصه بالتهاب في القولون".

وتابع: "لكن بعد 6 ساعات مصطفى فقد الوعي واكتشفنا أن التشخيص كان خطأ وأنه عنده جلطة في المخ، دلوقتي حصل ضمور تام في الجزء الأيسر من مخه وفي اشتباه في شلل نصفي، أرجوكم ادعوا له ربنا يشفيه ويصبر أهله.. هو في غيبوبة حتى الآن وربنا يسترها عليه لما يفوق ويعرف، ربنا قادر على كل شيء وقادر تحصل معجزة".

وحظي اليوتيوبر مصطفى الحفناوي بشعبية واسعة في مصر،كان حفناوي أطلق قناته في أكتوبر عام 2017. ورغم أنه نشر على هذه القناة 15 مقطع فيديو فقط، فإنها تمكنت من حصد مئات آلاف المشاهدات.ويعود آخر فيديو نشره على قناته إلى العام الماضي 2019. وكان الراحل يسجل مواقف عفوية وأخرى كوميدية، كما أدى بعض الأغاني.