تراند اليوم : فيديو فرحان علي ..+ فيديو فرحان علي بدون حذف

فيديو فرحان علي يوتيوب مشاهدة وتحميل فيديو فرحان علي بدون حذف،حيث أثار فيديو فرحان علي جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي،حيث تداول ناشطون فيديو فرحان علي بشكل واسع على موقعي فيسبوك وتويتر ، والذي أظهر فيه عضوه الذكري بدون أي حياء.

أفادت وسائل إعلام كويتية بتطوّر جديد طرأ على قضية الممثل الباكستاني المقيم في الكويت فرحان العلي المتهم بخدش الحياء العام بعد فيديو انتشر له وهو يُظهر عضوه الذكري فيما قال نشطاء إنه كان في حالة سُكر .

وقد رفضت محكمة الجنايات طلب إخلاء سبيل قدمه دفاع الممثل الآسيوي وقررت إرجاء محاكمته إلى الثاني من سبتمبر المقبل لتقديم المرافعة.

وكان الممثل قد أنكر خلال تحقيق النيابة معه الاتهامات المسندة إليه، مدعيا أن “هاكر” قام بسرقة حسابه في برنامج سناب شات وبث المقطع الخادش.

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ذكر أن إدارة الجرائم الإلكترونية قد ألقت القبض على المتهم وحققت معه بتهم خدش الحياء العام وإتيان فعل فاضح وإساءة استعمال الهاتف.

وكان مصدر امني كويتي رجح أن يتم إبعاد “الكومبارس” فرحان العلي .