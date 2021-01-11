تراند اليوم : شاهد بالفيديو: التحرش بسيدة في السعودية يشعل "تويتر"

وكالات/ الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، أثار غضبا عارماً في المملكة العربية السعودية، يوثق لحظة قيام شاب بالتحرش بسيدة في منطقة تبوك وهروبه بعد فعلته.

وفي الفيديو، الذي انتشر عبر "تويتر"، تظهر سيدتان تتجولان بصحبة طفل صغير في أحد شوارع تبوك، كبرى مدن شمال السعودية، بينما ترصد بهم شاب ثم قام فجأة بلمس مؤخرة السيدة التي تدفع عربة الطفل، وفر هاربا وسط صراخها.

وعبر النشطاء عن غضبهم بالواقعة من خلال هاشتاج #متحرش_تبوك_بفتاه_مع_طفلها الذي تصدر الترند على موقع تويتر.

وطالب المغردين السلطات الأمنية السعودية بالتدخل العاجل، لمحاسبة الفاعل على هذا التصرف معربين عن رفضهم لمثل هذه الممارسات غير قانونية.

اقرأ أيضاً

واعتبر العديد من المغردين أن الحديث عن لباس المرأة بات أمرا غير مهم، لأن التحرش لم يعد متعلقا بلباسها المكشوف، بل هو عقلية وطريقة تفكير مريضة لدى بعض الأشخاص، ليس مهما لديهم ما ترتديه المرأة عند إقدامهم على التحرش.