تراند اليوم : بالفيديو. محمد عساف يدخل القفص الذهبي ويتزوج فلسطينية .. من العروس؟

دبي - الخليج 365

احتفل النجم الفلسطيني محمد عساف، نجم آيدول، بزفافه، أمس الاحد، بسرية تامة حيث ارتبط بفتاة من قطاع غزة من خارج الوسط الفني

الحفل أقيم في دبي واقتصر على الأهل والمقربين في إحدى الصالات، وفق ما ذكر موقع "البوابة" مشيرا الى أن جنسية الفتاة فإنها من فلسطين وبالتحديد غزة من أم دنماركية".

وأشار إلى أن زوجة عساف هي الشابة ريم عودة، فيما لم يعلن الفنان عساف أي تفاصيل حول زواجه حتى اللحظة.

وفي تأكيد لخبر الزواج، قال الفنان قاسم النجار: "وأخيراً خبر حلو بال 2020، أبارك لصديقي وأخي محمد عساف، بمناسبة زواجه، بارك الله لكما، وجمع بينكما على الخير والسعادة".

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وارتبط عساف بالإعلامية الفلسطينية في قناة الجزيرة القطرية لينا القيشاوي، إلا أن علاقتهما سرعان ما انتهت، بسبب خلافات بينهما لم يرغب الطرفان في الحديث عنها عبر الإعلام.

وبدأ عساف الغناء في سن مبكرة، وظهر في عدة أغانٍ مصورة له، وبدأت شهرته تزداد بعد أن فاز في برنامج أراب آيدول في موسمه الثاني، على قناة ام بي سي، عام 2013.

وشارك عساف رفقة نجوم عالميين بأغنية في افتتاح كأس العالم 2014 وأنتج عنه فيلم الآيدول في عام 2015.