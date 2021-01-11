تراند اليوم : تنسيق 2020 .. تنسيق الكليات 2020 أدبي و علمي

تنسيق 2020 ، تنسيق الثانوية العامة 2020/2021 ، علنت وزارة التعليم العالي تنسيق الثانوية العامة 2020/2021 ومؤشرات تنسيق الكليات والجامعات الحكومية 2020-2021 ، درجات مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2020 في الطب والهندسة والصيدلة والأسنان والعلوم والاقتصاد والألسن والآداب.

تنسيق الثانوية العامة 2019 كليات الأدبي اقتصاد وكليات ألسن وإعلام وآثار وتنسيق كليات الآداب والتربية

وحسبما يشير موقع التنسيق الإلكتروني عن تفاصيل تنسيق كليات الأدبي 2020 درجات تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية ، كذلك تنسيق كليات الآداب وكليات الإعلام في القاهرة وحلوان وعدد من المحافظات وكليات الألسن والتجارة والتربية والصناعة التكنولوجية الجديدة كالتالي.

– تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة 402.0

– درجات تنسيق كلية الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 398.5

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– تنسيق ألسن كفر الشيخ 398.5

آثار ولغات مطروح 385.5

آثار الفيوم 384.5

تربية عين شمس 382.5

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 375.0

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 374.0

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 372.0

آداب الإسكندرية 350.5

آداب العريش 350.2

تجارة عين شمس 343.0

آداب انتساب موجه القاهرة 341.5

فنون جميلة (فنون) المنيا 341.0

تجارة الإسكندرية 341.0

آداب انتساب موجه عين شمس 339.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 332.0

آداب انتساب موجه الإسكندرية 332.0

تربية نوعية بنها 331.5

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5

تجارة طنطا 324.0

حقوق بني سويف 315.0

تجارة انتساب موجه بورسعيد 314.5

آداب انتساب موجه سوهاج 314.5

حقوق بنها 308.5

حقوق انتساب موجه سوهاج 308.0

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 304.5

تربية نوعية الفيوم 304.0

اقتصاد منزلى العريش 304.0

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 303.5

حقوق انتساب موجه حلوان 303.0

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 295.0

دار العلوم المنيا 294.5

دار العلوم انتساب موجه أسوان 292.0

أكاديمية أخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر 292.0

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة 262.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 262.0

تربية رياضية بنين بني سويف 261.5

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة 261.0

تنسيق كلية تربية رياضية بنين حلوان 261.0 .

تنسيق علمي

– تنسيق كلية طب المنوفية بشبين الكوم 405.5

– تنسيق كلية هندسة بترول وتعدين السويس 405.5

طب جنوب الوادي 405.0

طب الزقازيق 405.0

طب طنطا 405.0

تنسيق كلية طب القاهرة 405.0

طب سوهاج 405.0

تنسيق كلية طب عين شمس 404.5

طب الإسكندرية 404.5

تنسيق كلية صيدلة عين شمس 401.5

صيدلة الإسكندرية 401.0

صيدلة بورسعيد 401.0

طب بيطري دمنهور 398.5

طب بيطري القاهرة 398.5

تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 398.5

طب بيطري الإسكندرية 398.0

طب بيطري الوادي الجديد 398.0

طب بيطري مطروح 398.0

طب بيطري مدينة السادات 398.0

هندسة سوهاج 389.5

هندسة كفر الشيخ 389.5

تنسيق كلية هندسة بنها بشبرا 389.5

هندسة بورسعيد 389.5

تنسيق كلية هندسة الإسكندرية 389.5

تمريض بني سويف 383.0

تمريض حلوان 383.0

تربية المنصورة 383.0

فني تمريض طنطا 382.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 358.5

علوم حلوان رياضة 358.0

تنسيق كلية علوم طنطا رياضة 358.0 .

تنسيق الكليات الخاصة في مصر 2020 علمي وأدبي بالمصاريف

كما يستطيع طلاب الثانوية العامة التقديم في الكليات الخاصة 2020-2021 بالمصاريف وذلك حسب تنسيق الحد الأدنى للكليات الخاصة في مصر 2020 حيث جاء كالتالي مجموع 95% للطب البشري و90% كليات طب الأسنان وهو نفس تنسيق كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي 90% أيضا وقابل للنزول حسب الأعداد المتقدمة.

– أما تنسيق كلية الهندسة ب 80% ، وكذلك تنسيق كلية الطب البيطري 80 %.

– ومجموع تنسيق كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب والحاسبات والمعلومات هو 70% لجميع هذه الكليات.

– أما تنسيق كليات الإعلام، وكليات اللغات والترجمة ، كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة الخاصة فهو و60%.

– أما عن تنسيق كليات الزراعة، وباقي الكليات هو و55% .