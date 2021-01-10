تراند اليوم : شاهد بالفيديو ..في حادثة غريبة: عائلة هندية تخطف شابا من عرس لتزوجه من فتاة تحت تهديد السلاح

نيودلهي - الخليج 365

في حادثة غريبة ومضحكة بعض الشيء، اختطف ضيف زفاف في حفل هندي، وأجبر على الزواج من امرأة تحت تهديد السلاح، بينما كانت عائلتها تصرخ في وجهه الباكي:”أغلق فمك.. نحن فقط نريد الزواج منك، وليس شنقك”.

وكان الشاب الهندي فينود كومار لبّى دعوة زواج صديقه فى منطقة نالاندا بالقرب من باتنا فى ولاية بيهار (شمال شرق الهند) عندما اختطفه عدد من الرجال.

وتم نقل مهندس الصلب بعيدا عن مكان الحفل وإجباره على الزواج من امرأة لم يسبق له أن التقى بها، إذ وقع كل ذلك تحت تأثير السلاح.

ووفقا لشهود عيان، كان أقارب المرأة يقولون للشاب: “نحن فقط نريد تزويجك، وليس شنقك. لماذا تبكي بصوت عال؟ إخرس″. وقاموا بمسح دموعه بملابسهم (الساري).

اقرأ أيضاً

وتعرف هذه المنطقة في الهند بطقوس الزواج القسري. وكثيرا ما تلجأ إلى هذا النوع من الزواج أسر تبحث عن عرسان مناسبين لبناتهم، ولكنها لا تستطيع تحمل تكاليف المهر الثقيلة.

وكان الشاب الضحية يقول إن لن يتعاون بسبب عدم حضور أو موافقة أهله على الزيجة، ليتم لاحقا تصويب السلاح إلى رأسه.

ونقل عنه قوله: “لقد صادقتني (عائلة الفتاة) خلال حفل الزفاف وطلبوا مني أن أتوجه إلى خارج مكان الحفل. اختطفوني وأخذوني إلى منزل حيث أجبرت على وضع فيرميليون في شعر الفتاة. لم أرها أبدا ولا أعرف من هي”.

وقد بدأت الشرطة تحقيقا فى الحادث.