تراند اليوم : سجين ميت استيقظ قبل بدء المشارط بتمزيق جسده!!

مدريد- الخليج 365:

استيقظ سجين أسباني في شمالي أسبانيا في مشرحة مستشفى بعد أن تم التصديق عليه من قبل ثلاثة أطباء بأنه متوفي، وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام الاسبانية.

غونزالو مونتويا جيمينيز، وهو نزيل في سجن في منطقة أستورياس، استعاد وعيه قبل ساعات فقط من تشريح الجثة كان من المقرر أن يؤديها.

وقال أن عائلته جسده تم وضع علامة عليه استعدادا لدراسة ما بعد الوفاة، وهو الآن قيد المراقبة في العناية المركزة في مستشفى أوفييدو.

وقال أفراد الاسرة لصحيفة لا فوز دي استورياس المحلية أن مونتويا "كان يحمل علامات تشريح الجثة عليه، وعلى استعداد لتشريحه".

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ويشتبه في أنه حالة إصابة بالطحالب، وفقا لما ذكرته مصادر بالمستشفى لقناة الاخبار الاسبانية تيليسينكو. كاتاليبسي هو حالة حيث علامات الشخص الحيوية تبطئ إلى درجة كونها غير محسوس تقريباً.

وقد تم التصديق على "موته" من قبل ثلاثة أطباء من ذوي الخبرة في السجن، الذي أمر بإرسال جثته إلى الجثة لمزيد من الفحص.

تم نقل الجثة إلى معهد الطب الشرعي في أوفييدو، العاصمة الإقليمية. وهناك استفاق قبل تشريحه.