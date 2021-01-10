تراند اليوم : موقع نور برقم الهوية .. موقع نور برقم الهوية للنتاج 1439 رابط نظام نور بالسجل المدني

موقع نور برقم الهوية للنتاج ، ونظام موقع نور هو برنامج عمليات تعليمية يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية للمدارس والطلاب والمدرسين ومديري المدارس وأولياء الأمور.نظام نور يقدم أكثر من 2000 خدمة للطلاب وأولياء الأمور والمدرسة عامة.

أنابت وزارة التربية والتعليم السعودية أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب لجميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية من خلال موقع نظام نور، والجدير بالذكر أن موقع نظام نور هو موقع أطلقته وزارة التربية والتعليم السعودية ويقدم العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين من أهمها إظهار نتائج كل المراحل التعليمية.

نتائج الطلاب بنظام نور 1439

ويتميز نظام نور الالكتروني بأنه يوفر الوقت والجهد على أولياء الأمور لمعرفة نتائج أبنائهم ويتم عمل الكثير من التحديثات على نظام نور حتى يتمكن من توفير المعلومات لأولياء الأمور بكل دقة و تفصيل، هذا وقد أعلنت عدد من الهيئات العلمية والمجمعات نتائج الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات في عدد من القطاعات والمدن السعودية.

رابط نظام نور بالسجل المدني

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ويتم الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية 1439 وبالسجل المدني عبر موقع نظام نور مجاناً لكل الطلبة والطالبات برقم الهوية أو رقم السجل المدني أو من خلال البيانات التي يتم توفيرها للطلبة والطالبات خلال العام الدراسي ليتمكنوا من الدخول على موقع نظام نور، وتعمل وزارة التربية والتعليم السعودية على توفير النتائج في اسرع وقت وبكل دقة .

نتائج الطلاب برقم الهويه 1439

ويتمتع نظام نور بالخصوصية التامة لكل بيانات الطلاب حيث لا يستطيع معرفة أي بيانات أو نتائج للطلاب إلا ولي الأمر أو الطالب الذي يحمل بيانات التشغيل من اسم المستخدم والرقم السري، وذلك دون أن يضطر ولي الأمر أو الطالب الذهاب إلى المدرسة للحصول على نتيجة الاختبارات.

الدخول لموقع نور من هنا