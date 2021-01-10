تراند اليوم : ليتيسيا اللبنانية تحتج على الشقاق وتلتحق بـ"فوضى" الإسرائيلي!!

بيروت- الخليج 365:

أعلنت الممثلة الفرنسية لبنانية الأصل ليتيسيا ايدو أنها قررت الالتحاق بمسلسل إسرائيلي بعنوان "فوضى" وبررت موقفها بأنها سئمت الشقاق بين الديانات وملّت حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل.

وأكدت ليتيسيا أنها لم تلجأ إلى هذه الخطوة جزافا، وإنما طموحا منها لحل المشاكل بطرق جديدة.

ليتيسيا بنت لأب لبناني وأم فرنسية، ولدت وترعرعت في فرنسا. وذكرت مصادر في القناة اللبنانية، أن ليتيسيا لا تعرف لبنان ولم تزره أبدا، كما لا تجيد اللغة العربية، بل تحفظ عن ظهر قلب العبارات التي يترتب عليها نطقها لدى لعبها أدوار شخصيات عربية في الأعمال الفنية التي تدعى إليها.

من أقوال ليتيسيا: "هدفي في الحياة، أن يفهم الأشخاص بعضهم بعضا، عوضا عن نأيهم بأنفسهم الواحد عن الآخر. عائلتي تعاني الشقاق بين الديانات، والحرب بين لبنان وإسرائيل. لقد سئمت كل ذلك، وأتطلع لحل المشاكل بطرق جديدة".

يذكر أن للممثلة ليتيسيا باع طويل من المشاركة في الأعمال الفنية الإسرائيلية التي تلعب فيها أدوار شخصيات عربية، إلا أنها لم تكشف أبدا سرّ التحاقها بالفن الإسرائيلي قبل ذلك.