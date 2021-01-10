تراند اليوم : موقع النور ارطغرل 101 : قيامة أرطغرل الحلقة 101 مترجمة FULLHD : مشاهدة قيامة أرطغرل الحلقة 101 أرطغرل يتعرض للخيانة

خاص_الخليج 365: تحليل مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 101 مترجمة للعربية بجودة فائقة الوضوح FULLHD, في أحداث مشاهدة مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 101 الموسم الرابع ،تستعد قبيلة الكاي لخوض الحرب مع تاكفور اريس لفتح قلعة كارجهسار وتأمين القبائل من أي خيانة قد تحدث لها منه، أرطغرل في بداية الحلقة 101 من قيامة اطغرل يقول كلمات حماسية كالتالي" يجب أن يرتفع صليل سيوف فرساننا .

ويبدأ الحدادون في الحلقة 101 من قيامة ارطغرل بصهر الحديد لصناعة سيوف ودروع جديدة .

وفي مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 101 يطلب أرطغرل من قادة الجيش والقبيلة الاستعداد لأي طارئ وتجهيز كل من يستطيع حمل السلاح من جميع فئات القبيلة ،ويتم تجهيز قافلة للحاق بالجيش وتكون محملة بكل ما يحتاجه المحاربون من مؤن وسلاح تحسباً لظروف الحرب التي قد ينتج عنها حصار طويل للقلعة.

أريس يخبر قادته بأنه سيظل متحصناً بالقلعة وأمر جنوده بإعداد الفخوخ للمسلمين ،من جهته يؤكد أرطغرل لقادته وجيشه أن الغاية من هذه الحرب هو جعل عدالة الله تحكم الارض.

بهادير يجتمع بأبنه سنجار ويتأمرون للسيطرة على القبيلة أثناء غياب تورغت،ويكيد مكيدة تهلك العديد من رجال ارطغرل ،ويقول" بينما ارطغرل يسبح في حلم النصر ساغرقه بالهزيمة".

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وبينما يكون سامسا يحرس قافلة المؤون يتعرض لهجوم غادر من تيتان وجنوده مما يتسبب بقتل الرجال الذين يحرسون القافلة مما يفشل عملية فتح القلعة.

ويعلم أرطغرل بأنه تعرض للخيانة ويقول كلمة مشهورة"أيتها الخيانة التي أكثر ظلماً من العدو سأضيق الارض عليكي " وينطلق لإعدام بهادير.

وتربع مسلسل قيامة ارطغرل على عرش الأعمال الدرامية التركية خلال الـ3 سنوات الماضية، حيث يحظى المسلسل بشعبية جارفة، حيث تقع أحداثه فى القرن 13 الميلادى، ويعرض سيرة حياة الغازى أرطغرل بن سليمان شاه والد عثمان الأول (مؤسس الدولة العثمانية)، وقائد قبيلة قايى من أتراك الأوغوز المسلمين التى ينتمى إليها.

مسلسل قيامة أرطغرل يعرض على شاشات 23 دولة وهى روسيا ورومانيا وباكستان وإيران وإندونيسيا والمجر واليونان وبلغاريا والبوسنة والهرسك وأذربيجان وأفغانستان وألبانيا وجورجيا وقطر ومقدونيا وسلوفينيا وصربيا وليتوانيا وكرواتيا وبنجلاديش .

يذكر أن أول حلقات مسلسل قيامة أرطغرل عرضت فى ديسمبر 2014 وكانت مدة الحلقة ما يقرب من ساعتين، وكانت تزداد نسب مشاهدة الحلقات يوما تلو الآخر، حتى أصبح المسلسل الأكثر شعبية وأعلى مشاهدة فى تركيا، وهو من بطولة إنجين ألتان دوزياتان، وإسراء بيلقيتش وهوليا دارجان.