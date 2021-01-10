تراند اليوم : لاعب كرة في غزة يذبح خروفاً تيمناً بالفوز بالكأس !!

غزة- الخليج 365:

أوفى نجم خدمات البريج لكرة اليد زهير أبو خاطر، بوعده الذي قطعه في حال تتويج فريقه بدوري جوال للعبة، بعد غياب دام أكثر من 20 عاماً.

ونفذ أبو خاطر وعده بذبح خروف فرحاً بفوز فريقه بالبطولة، التي تعتبر الأغلى في تاريخه، رغم الحصول على بطولات عديدة.

وكان أبو خاطر وعد لاعبي فريقه قبل بداية الدوري، بذبح خروف كلمسة وفاء للفريق على مجهودهم الرائع طوال مسابقة الدوري الأصعب منذ سنوات.

ويعتبر أبو خاطر من أفضل لاعبي كرة اليد على مستوى فلسطين، حيث توج بلقب أفضل لاعب أكثر من مرة، إلى جانب التتويج بأكثر من بطولة مع فريقه السابق جمعية الصلاح.

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يشار إلى أن خدمات البريج توج بدوري جوال لكرة اليد، بعد غياب أكثر من 20 عاماً عن منصات التتويج.