تراند اليوم : موقع النور ارطغرل الحلقة 101 ,, ارطغرل 101 موقع النور قيامة أرطغرل الجزء الرابع الحلقة 101 مشاهدة ارطغرل 101

متابعات/الخليج 365/ تفاصيل مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 101 الجزء الرابع الأحداث الجديدة من الحلقة 101 قيامة ارطغرل الموسم الرابع ، ومع بداية الحلقة 101 من قيامة ارطغرل يجتمع الفارس أرطغرل مع قادة القبائل ليطلعهم على خطته لتحرير قلعة كازجيسيار . وفي ارطغرل 101 يخون بهادير قبيلة الكاي ويخبر تيتنان بأمر قافلة المؤون والاسلحة التي يقودها سامبا في الحلقة 101 من قيامة ارطغرل .

في قيامة ارطغرل الحلقة 101 يخرج ارطغرل برفقة مقاتليه لتحرير القلعة لكنه يصدم بخبر هجوم تيتان على القافلة وقتل الجنود الذين يحرسونها. كما تتضمن الحلقة 101 من قيامة ارطغرل الجزء الرابع استغلال بهادير لخروج المقاتلين من القبيلة ومحاولته السيطره عليها هو وإبنه .بعد تأجيل فتح القلعة في ارطغرل 101 يقرر الفارس ارطغرل الانتقام من الخائن بهادير ،بعد التأكد من انه الخائن ،ويقوم بقتله.

مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 101 الحلقة الجديدة مع الترجمة مشاهدة المسلسل التركي قيامة أرطغرل الحلقة 101 الموسم الرابع الحلقة 101 مترجم اون لاين يوتيوب مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 101 الجزء الرابع 4 مترجمة .تدور احداث الحلقة الرابعة 101 من مسلسل قيامة أرطغرل في مزيد من التشويق حيث انا قصة مسلسل قيامة أرطغرل 4 هو مسلسل تركي يعود الجزء الرابع من المسلسل الاكثرة شهرة التاريخي التركي في مزيد من الاثارة والتشويق وهو مسلسل تاريجي تركي يعود احداثه في القرن 13 ميلادي ويرض سرة الغازي ارطفوال بن سليمان حيث تعود الحداثه فمن الوقائع الدرامية غير التاريخة ومن وحي الخيال .

ابطال مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع المترجم

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مواعيد وقنوات عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع

يعرض مسلسل قيامة أرطغرل كل اربعاء في تمام الساعة 10 مساء علي قناة TRT1 بتوقيت السعودية ويتم عرضها في الموقع مباشرة بعد عرضها علي التلفزيون

تردد قناة عرض مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع

تردد قناة TRT1 11470