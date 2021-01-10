تراند اليوم : شاهد.. ماكياجكِ مثالي على طريقة النجمة نانسي عجرم

تتميّز النجمة نانسي عجرم في إطلالتها بماكياج مثالي، يحمل معظم الأحيان توقيع خبير الماكياج فادي قطايا، الذي نشر في صفحته على موقع إنستغرام أجمل الماكياجات التي نفذها لنانسي مؤخراً. اكتشفوها فيما يلي وتعرفوا على سبل تطبيقها:

- كريم الأساس

لتجنب تحول كريم الأساس إلى طبقة كثيفة على وجهكِ، استخدمي بعد تطبيقه منديلاً ورقياً وامسحي برفق الكريم عن وجنتيكِ. فذلك يجعل تطبيق أحمر الخدين بعد ذلك أمراً سهلاً، بعيداً عن التصنع الذي يسببه وضع كريم الأساس كطبقة أولى ومن ثم البلاشر كطبقة ثانية.

- ظلال الخدين

يكمن سر الإطلالة الطبيعية في الحصول على وجنتين بلون غير مبالغ به. اختاري البلاشر باللون المرجاني أو الزهري العتيق، فهذه التدرجات تليق بكل ألوان البشرات. أما إذا أردتِ استخدام بلاش كريمي التركيبة، فننصحكِ باختياره باللون الوردي المطفأ مع لمسة ذهبية تضفي بعض الإشراق على البشرة على أن تقومي بمزجه مع كريمكِ المرطب ومن ثم تطبيقه على خديكِ للحصول على إشراقة طبيعية.

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- ماكياج العينين

يتمتع ماكياج العيون الدخانية بسحر خاص، ولتطبيقه بشكل محترف ابدئي بتطبيق خط عريض من قلم الكحل على الجفون العلوية وموهيه ليشكل قاعدةً لظلال العينين. قومي بعد ذلك بتطبيق الظلال الداكنة على الجفون المتحركة والظلال الفاتحة تحت عظمة الحاجب. يمكنكِ بعدها تطبيق خط من الآيلاينر لإضفاء مزيد من الغموض على ماكياجكِ.

- الماسكارا

تذكري دائماً أن الماسكارا الجديدة تنزلق بشكل أسهل على الرموش، ولن تتبخر بسرعة عنهما، ولذلك لا تستعملي الماسكارا أكثر من 3 أشهر. وللحصول على أهداب جميلة ننصحكِ أن تحركي الماسكارا بشكل متذبذب من قاعدة الرموش باتجاه الأعلى مما يسمح لها بالحصول على كثافة في منطقة الجذور وتجنب التكتل عند الأطراف.

- اللون البرونزي

يمنح اللون البرونزي عند تطبيقه بلمسات مدروسة توهجاً للبشرة. احرصي على تطبيق بودرة برونزية على طول وجانبي الوجه وتحت عظام الخد على شكل حرف E. على أن تتجنبي تطبيق اللون البرونزي في وسط وجهكِ لأنه سيجعلكِ تبدين أكبر سناً.

- أحمر الشفاه

لن تكتمل إطلالتكِ دون استخدام أحمر الشفاه، ابدئي بتحديد شفاهكِ بدقة بقلم تحديد يكون بلون أحمر الشفاه الذي اخترته. املئي بعد ذلك شفاهكِ بلون أحمر الشفاه باستخدام فرشاة تسمح بتطبيقه بشكل دقيق والحصول على شفاه مكتنزة.