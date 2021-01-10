تراند اليوم : انطلاق الأسبوع الإماراتي الصيني بتدشين كتاب "الرئيس"

استضاف مسرح منارة السعديات بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الأحد، حفل تدشين كتاب الرئيس الصيني شي جين بينغ بنسخته العربية، وذلك على هامش ندوة ثقافية عن الكتاب، لمتحدثين من الإمارات والصين.

وحضر الحفل كل من وزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ووزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة بنت محمد الكعبي، ووزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، سلطان أحمد الجابر، ومدير عام شركة أبوظبي للإعلام، علي بن تميم، والسفير الصيني في الإمارات ني جيان.

وكانت الإمارات أعلنت، السبت الماضي، عن إطلاق الأسبوع الإماراتي - الصيني الذي يستمر من 17 يوليو الجاري لغاية 24 من الشهر نفسه، بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للبلاد يوم الخميس المقبل.

وقالت الكعبي، في الكلمة التي ألقتها خلال الندوة، "أود في البداية أن أرحب بكم في هذه المناسبة الثقافية التي نحتفي فيها بإطلاق النسخة العربية من كتاب الرئيس الصيني شي جين بينغ حول الحكم والإدارة، الذي يلخص إنجازات الرئيس الصيني ورؤيته الواسعة وروحه الريادية وقيادته الملهمة".

وأضافت: "إننا نسعى مع الصين إلى تعميق وتمتين العلاقات الثقافية والمعرفية وقد اجتزنا شوطا كبيرا من هذا الجانب وحققنا إنجازا هاما يتبلور كل يوم في مزيد من مبادرات الترجمة والنشر والتوزيع وبرامج الابتعاث للطلبة، وتعليم اللغتين العربية والصينية في كل من البلدين".

وأوضحت الوزيرة الإماراتية أن تعاون البلدين أكثر من مجرد تبادل اقتصادي وتجاري بل "هو تكامل ثقافي وإنساني واستمرارية تبادل معرفي وحضاري لخير بلدينا ورفاه شعبينا".

ونوّه إلى أن فصول الكتاب تكشف رؤية الرئيس الصيني وآراءه حول السياسة والاقتصاد والمجتمع والشؤون العسكرية والدبلوماسية، إضافة إلى المجالات الثقافية والحياة، وطرح خبرته الكبيرة في إدارة شؤون البلاد، وقد حظي الكتاب باهتمام كبير عالميا وعربيا، خاصة اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الشرق الأوسط.

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