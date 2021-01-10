تراند اليوم : الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات 2018

لكم فاتورة التليفون الأرضي من موقع المصرية للاتصالات والخاصة بالشهر الحالي والقادم 2018 لمعرفة قيمة الفاتورة وكذلك يمكنك الآن سداد فاتورة التليفون المنزلي عن طريق موقع شركة المصرية للاتصالات مباشرة بدون التوجه للفرع ،مع آخر عروض شركة المصرية للإتصالات من أجل مستخدمين التليفون الأرضي المنزلي من خلال رقم التليفون أو رقم الحساب الخاص بالمستخدم.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

طرق الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي المنزلي لشهر مايو من هذا العام 2018 وكذلك طريقة الإستعلام عن رقم التليفون الأرضي المنزلي الجديد ، حيث تقدم شركة المصرية للإتصالات خدمة الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقعها الرسمي أو من خلال الإتصال علي رقم الشركة 111 توفيراً للعناء علي المواطنين بدلاً من الذهاب إلى السنترال .

فقد حلت شركة المصرية للإتصالات تلك المشكلة عن طريق عرض فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقعها الرسمي حتى يستطيع المواطن المصري الإستعلان عن الفاتورة وهو جالس في منزله عن طريق الكمبيوتر الخاص به والدخول علي موقع الشركة من خلال الإنترنت والإستعلام عن طريق رقم التليفون الأرض .

وتقدم شركة المصرية للاتصالات عبر موقعها الالكتروني خدمة الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي سواء كان التليفون الأرضي منزلي او تجاري بطريقة سهلة وسريعة وايضا مع تفاصيل الفاتورة حيث تقوم باظهار تفاصيل الفاتورة من رقم التليفون الأرضي ورقم الحساب وفئة التليفون وقيمة الاشتراك والمكالمات الزائدة والمصروفات الادارية والمتأخرات والمحافظات وضريبة المبيعات ومدة الاستهلاك ومدة الاشتراك وتاريخ الفاتورة وقيمة اجمالي الفاتورة بالجنيه المصري.

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ويمكنكم ومن خلال الموقع الرسمي لشركة الاتصالات المصرية الاستعلام فاتورة التليفون الارضي المنزلي , وذلك حيث يمكنكم التعرف على سعر الفاتورة الشهرية لأستهلاكك للمكالمات طوال الشهر للتليفون الأرضى يتم من خلال الموقع الرسمى بأستخدام الأسم المسجل به الخط أو رقم الهاتف نفسة

لمعرفة وعرض الفواتير المستحقة دفعها لهذا الشهر اضغط على الرابط التالي : هنـــــــــــا .

ونذكر بالتالي::

يتم إخال كود المحافظة الخاص بالمشترك مثل “02” و هو كود القاهرة.

يتم إدخال رقم التليفون الأرضي.

الضغط على “عرض”، ليتم عرض قيمة فاتورة شهر 2018 .

كافة المهتمين بتوفير الوقت والجهد اليكم طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي في مصر 2018 لكل عملاء شركة المصرية للاتصالات يمكنكم معرفة فاتورة التليفون الارضى لمنزلك او شركتك التجارية لعام 2018 من خلال الموقع الرسمى لشركة المصرية للاتصلات على الانترنت ،وتقدم شركة المصرية للاتصالات خدمة معرفة فاتورة التليفون الارضى بالتفصيل ومعرفة فواتير مكالماتك المحلية والدولية كما يمنكم الاشتراك فى خدمة الرسائل الاخبارية التى تقدمها الشركة مجانا .

ويمكن للجميع الدخول الان على موقع شركة المصرية للاتصالات وادخال كود المنطقة المكون من رقمين على شكل ( 02 ) وادخال رقم التليفون ومعرفة فاتورة التليفون بالتفصيل .