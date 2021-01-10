تراند اليوم : ليالي الصيفية| غادة عبد الرازق بـ "هوت شورت" وأنغام رفقة أصدقائها

يحرص نجوم الفن أثناء فصل الصيف على الاستمتاع بالإجازات رفقة أسرهم والتنقل من مكان إلى آخر بحثًا عن الاستجمام وأجواء المرح والسعادة، خاصة وأن هذه الفترة تتزامن مع انتهاء موسم مسلسلات رمضان وأفلام العيد. في هذا الباب يرصد "مصراوي" كيف يقضي النجوم أيام وليالي الصيفية؟

حسن الشافعي

شارك الفنان حسن الشافعي جمهور، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، صورته أثناء قضائه إجازته الصيفية على البحر، رفقة ابنته الصغيرة.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورًا جديدة لها عبر موقع "إنستجرام"، أثناء استمتاعها بإجازاتها الصيفية التي تقضيها بإحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي. وظهرت في الصور ترتدي فستانًا قصيرًا منقوش بالورود.

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لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة لها، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها تستمع بإجازتها الصيفية في إحدى القرى السياحية.

رانيا الملاح

نشرت الفنانة رانيا الملاح صورة لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، أثناء قضائها الإجازة الصيفية في إحدى القرى السياحية.

غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة لها، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، أثناء قضائها إجازاتها الصيفية في اليونان. وقد ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية "هوت شورت" و"تي شيرت".

أنغام

شاركت المطربة أنغام جمهورها، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، صورًا لها أثناء قضائها إجازاتها الصيفية مع مجموعة من أصدقائها وعائلتها، وكتبت معلقةً: "وقت الصيف".

نور قدري

نشرت الفنانة الشابة نور قدري صورة لها، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في مدينة دهب، حيث تقضي إجازتها الصيفية.

سلمي أبو ضيف

تقضي الفنانة سلمي أبو ضيف إجازتها الصيفية خارج مصر، وقد كشفت المصورة الفتوغرافية عن صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية "المايوه".