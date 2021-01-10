تراند اليوم : هجوم "فريد من نوعه" لأسماك قرش في فلوريدا

أعادت سلطات ولاية فلوريدا الأميركية فتح شاطئ مدينة فرناندينا بيتش بشمالي الولاية، بعد إغلاقه بسبب وقوع ما يبدو أنه هجوم نادر ومزدوج لأسماك القرش الجمعة الماضي.

وكانت إدارة الإطفاء في "فرناندينا بيتش" تلقت اتصالا في ساعة متأخرة من بعد ظهر الجمعة الماضي، بأن سمكة قرش عضت رجلا عمره 30 عاما.

وبعد ذلك بثلاث دقائق تلقت اتصالا ثانيا بأن شخصا عمره 17 عاما تعرض للعض على بعد ما يزيد قليلا عن ميل جنوبي الشاطئ. وذلك وفقا لبيان مدينة "فرناندينا بيتش".

وأغلقت السلطات الشاطئ على الفو، لكنها أعادت فتحه السبت مع مراقبة هيئة الإنقاذ للمياه، لرصد أي "أحياء بحرية خطيرة".

وتعد هجمات القرش شائعة في فلوريدا مع الإبلاغ عن عشرات الهجمات في الولاية سنويا، لكنها تحدث عادة في المياه الواقعة قبالة شواطئ الأطلسي الجنوبية ونادرا ما تحدث في أقصى شمال الولاية التي تقع فيها "فرناندينا بيتش".

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وقالت إدارة شرطة المدينة في بيان إن داستن ثيوبولد (30 عاما) أصيب بتمزقات وجروح غائرة في قدمه اليمنى نتيجة العضة.

وأوضحت إدارة الإطفاء أن الشخص البالغ عمره 17 عاما، الذي لم تُعلن هويته، أصيب بجروح غائرة في قدمه.

ونقلت "رويترز" عن بيان المدينة إن كلاهما حالته مستقرة، وغير مصاب بجروح، تمثل خطورة على حياته.