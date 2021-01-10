تراند اليوم : صورة- محمد رمضان يؤكد موعد عرض فيلمه "الديزل"

ينشغل محمد رمضان حاليا بتصوير فيلم "الديزل" الذي يجمعه مع ياسمين صبري، من أجل الانتهاء منه ليكون جاهزا للعرض في موسم أفلام عيد الأضحى.

نشر محمد رمضان صورة من كواليس تصوير الأيام الأخيرة من فيلم "الديزل" وأكد على عرضه في موسم عيد الأضحى رغم توقف تصويره أكثر من مرة، وظروف إصابة ياسمين بالرباط الصليبي وسفرها للعلاج بالخارج.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على Instagram، "الأيام الأخيرة من تصوير فيلم الديزل، عيد الأضحى يجمّعنا".

فيلم "الديزل" سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج كريم السبكي، ويشارك رمضان البطولة فتحي عبد الوهاب وياسمين صبري وهنا شيحة وتامر هجرس، ومن إنتاج أحمد السبكي.