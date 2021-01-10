تراند اليوم : البروكلي تقي الانسان من السرطان

وكالات - الخليج 365

تتوفر الخضراوات بشكل عام لها فوائد واسعة النطاق للصحة والبروكلي على وجه الخصوص من أغنى الخضراوات بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم.

ونظراً لكونه كنزا صحيا، فقد شغل البروكلي الباحثين وعلماء التغذية كثيراً من خلال العديد من الدراسات بغرض استكشافه أكثر ومعرفه فوائده الصحية التي يمد بها الجسم، خاصة في مجال مكافحة الأمراض السرطانية.

فقد أظهرت دراسات حديثة أن تناول البروكلي حوالي 3 مرات في الأسبوع تقلل من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان بنسبة كبيرة.

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وإضافة إلى فوائده العديدة لمكافحة الربو، والسكري من النوع الثاني، وكذلك أمراض القلب، فقد اكتشف الباحثون أن ثمرة البروكلي تحتوي على عناصر معينة تساعد في تقليل تكون المركبات الضارة المرتبطة بأنواع من السرطانات.

فالبروكلي يحتوي على عنصر يسمى "سالفورافان sulforaphane"، وهو يكبح تطور وانتشار الخلايا السرطانية. وتُجرى العديد من الأبحاث حالياً على الـ"سالفورافان" وذلك لاكتشاف نتائجه المذهلة في مكافحة سرطانات البنكرياس والبروستات والكبد والمريء والجلد، بحسب ما ورد في موقع "Medical News Today"، المعني بالصحة.