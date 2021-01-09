تراند اليوم : زوجان يسميان توأمهما المولود كورونا وكوفيد

نيودلهي - الخليج 365

أطلق زوجان في ولاية "تشاتيسجار" الهندية، إسمي "كورونا"، و"كوفيد" على مولوديهما التوأم وذلك في إشارة إلى أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" والذي تفشى في العالم بشكل سريع.

وأكدت "بريتي فيرما"، والدة التوأم- صبي وفتاة-، لوكالة أنباء هندية أن ولادتها واجهت صعوبات كثيرة في ظل الاغلاق والحجر الصحي، الأمر الذي دفعها هي وزوجها إلى جعل هذا اليوم لا ينسى.

ويثول الزوجان، أنهما أطلقا على مولودتهما اسم "كورونا" وعلى توأمها الذكر اسم "كوفيد"، والإسمين سيكونان بمثابة تذكير لهما بالمصاعب التي تغلبا عليها في ظل إجراءات الإغلاق وتقييد حركة المركبات حتى وصلا إلى المستشفى وتمت عملية ولادة توأمهما بنجاح، لكنهما مع هذا أشارا إلى أنهما ربما يعدلان عن قرارهما لاحقا ويعيدان تسمية طفليهما.

وفرضت الهند في 24 مارس الماضي إغلاق شامل لمدة 21 يوما في جميع أنحاء البلاد البالغ تعداد سكانها نحو 1.3 مليار نسمة، في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

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وبلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد حتى الآن 2301 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 56 حالة