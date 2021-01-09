تراند اليوم : دارسة تكشف: مصابي كورونا ينقلون العدوى حتى بعد تعافيهم

وكالات/ الخليج 365

ذكرت صحيفة نيويورك بوست، دراسة حديثة تؤكد أن مرضى فيروس كورونا "كوفيد 19" ينقلون العدوى لمدة تصل لأسبوع ويوم بعد تعافيهم.

وكشفت الدراسة التي أجراها باحثون أن نصف المرضى لا يزالون حاملين للفيروس حتى بعد خروجهم من الحجر الصحي و زوال الأعراض عليهم.

حيث أظهر الباحثون حالات 16 مريضا يعانون من عدوى خفيفة تم إدخالهم إلى مركز العلاج في مستشفى عام في بكين بين 28 يناير و9 فبراير.

وقالت د. لوكيش شارما من كلية الطب بجامعة ييل: "إن أهم ما توصلت إليه الدراسة هو أن نصف المرضى استمروا في نشر الفيروس حتى بعد زوال الأعراض" .

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وأضافت بيل أن نتائج الدراسة أظهرت أنه في المتوسط، كان المرضى لا يزالون مصابين بالفيروس بعد يومين ونصف من زوال الأعراض عنهم، لكن الحالات الفردية استمرت حتى ثمانية أيام.

فيما تحدث الباحثون عن توافق دراسات أخرى مع هذا التقرير، والتي جاء فيها أنّ المتعافين من كورونا حديثا، ينقلون العدوى للآخرين خلال الأيام الأولى.

وطبقًا إلى هذه النتائج، حذر الباحثون من أن المرضى الذين بدا أنهم يتعافون يمكن أن ينشروا المرض.

وأشار الباحثون أنّ هذه المعلومات “يمكن أن توفر أداة مفيدة للأطباء وواضعي السياسات للتأكد من أن المرضى الذين تم شفاؤهم لا ينشرون الفيروس”.

وفي السياق ذاته، دعا المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية، الى ضرورة إلتزام الأشخاص الذين يعانون من أعراض مرتبطة بفيروس كورونا بالعزل الذاتي لمدة ثلاثة أيام على الأقل بعد “الشفاء من الحمى والتوقف عن تعاطي العقاقير الخافضة للحرارة”.

وختم الباحثون دراستهم ”دراستنا محدودة بعدد المرضى حيث كانت هناك حالات محدودة خارج بؤرة تفشي فيروس كورونا، التي تم علاجها بنجاح حتى الآن للخروج من المستشفى”.