تراند اليوم : الصحة العالمية: الكمامة لا تحمي الأصحاء من كورونا

جنيف - المشرق نبوز

في معلومة صادمة، أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن استخدامات الكمامات وحدها لا يكفي لحماية الأشخاص الأصحاء من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في بيان أصدرته منظمة الصحة العالمية يحتوي على إرشادات محدثة للجمهور. الغرض من المبادئ التوجيهية المحدثة هو شحذ الرأي العام بأن ارتداء القناع وحده لا يكفي لضمان الأشخاص الأصحاء الذين لا يصابون بالفيروس.

وكررت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع أنه لا يوجد دليل سريري على أن ارتداء الأقنعة في المجتمع يحمي الأشخاص الأصحاء من الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي - بما في ذلك COVID-19. ومع ذلك ، فإن ارتداء القناع يساعد على التقاط قطرات اللعاب وبالتالي يمكن أن يبطئ انتشار الوباء. وبالتالي ،

جاء تحسين المبادئ التوجيهية نتيجة لتحليل البيانات التي تم جمعها في هونغ كونغ - حيث من المعتاد ارتداء الأقنعة عندما يتم التعامل مع المرضى (توجد هذه الممارسة في هونغ كونغ حتى قبل ثوران كورونا). يعتقد خبراء الصحة أن هذه الممارسة هي أيضًا السبب الذي جعل هونغ كونغ قادرة على وقف انتشار الوباء في بعض مناطقها. ومع ذلك ، فإن ارتداء القناع يساعد على التقاط قطرات اللعاب وبالتالي يمكن أن يبطئ انتشار الوباء. وبالتالي ،

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أرادت المنظمة مرة أخرى تذكير الجمهور بأن الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من العدوى هي الحفاظ على البعد الاجتماعي وغسل اليدين بشكل متكرر. وكتبوا في بيان صادر عن المنظمة "استخدام الأقنعة الطبية يمكن أن يؤدي إلى شعور زائف بالأمان وإهمال وسائل المنع الأساسية الأخرى مثل غسل اليدين والمسافة الجسدية". وينص أيضًا على أن ارتداء الأقنعة من قبل عامة الناس "يمكن أن يتسبب في ملامسة الناس لها تحت القناع وتحت العين والتسبب في نتائج غير ضرورية ، بالإضافة إلى نقص الأقنعة بين الفرق الطبية التي هي في أمس الحاجة إليها ، خاصة الآن حيث يوجد نقص عالمي في المعدات".

وقال البروفيسور ديفيد هيمان ، الذي يرأس اللجنة الاستشارية المعنية بالمخاطر المعدية لمنظمة الصحة العالمية ، لصحيفة الغارديان أنه حتى مع القناع ، يمكن للفيروس أن ينتقل من شخص لآخر ويصيب العينين. "الأقنعة مصممة لحماية الآخرين ، وليس أولئك الذين يرتدونها. لهذا السبب ترتدي الفرق الطبية نظارات واقية أو حماية للعين."

وأشار هيمان الى أنه لا يتعارض تحديث المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية مع التوجيهات المعطاة للجمهور في إسرائيل فحسب ، بل يتعارض أيضًا مع موقف المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، والذي دعا أيضًا الجمهور الأمريكي إلى ارتداء أقنعة في المجال العام.