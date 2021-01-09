تراند اليوم : الاختلاف الرئيسي بين الانفلونزا وفيروس كورونا

واشنطن - الخليج 365

كشفت باحثة طبية أمريكية في جامعة سانت لويس في الولايات المتحدة،، اليوم الأحد، عن الفروقات بين الانفلونزا وفيروس كورونا المستجد.

وقالت الباحثة أبيجيل كارلسون، إن خصوصية فيروس كورونا COVID-19 هي عدم وجود مناعة تحمي منه لدى الشخص وصعوبة تشخيص الفيروس المسبب لمرض كوفيد COVID-19 وهو مختلف تمامًا عن فيروس الأنفلونزا ويمكن أن يكون خطير جدًا على البشر.

وبينت كارسلون، أنه مع مرور الوقت ظهرت لدى كل منا مناعة تحمي من أنفلونزا، ونتيجة لذلك، أثناء الأوبئة الموسمية لهذا الفيروس، قد لا يصاب الغالبية به.

ولفتت إلى أن الجهاز المناعي يميل إلى تحديد ميزات أمراض الجهاز التنفسي، لأنه بعد مرض الشخص، تتشكل الأجسام المضادة، ويمكن أيضا أن تتشكل بفضل التطعيمات.

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من ناحيته، كشف الباحث بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أوتو يونغ، أن خطر الإصابة بنوع جديد من الفيروسات التاجية يرجع إلى عدم وجود اللقاح الجاهز، وأنه لا يمكن للمصابين أن يصابوا به دون عواقب وخيمة، بحسب موقع "بزنيس إنسايدر".

ولفت إلى اختلاف آخر لـ COVID-19 هو تفاصيل التشخيص، على وجه الخصوص، يتم الكشف عن فيروس الأنفلونزا من خلال طرق مجربة للأنفلونزا - أخذ مسحات من الأنف أو الفم، والأدوية الحديثة المضادة للفيروسات تساعد أيضًا في العلاج.

وتعد الطريقة الوحيدة التي يمكن بها التغلب على فيروس كورونا في الوقت الحالي هي العزلة وترك مسافة. وفق المتخصصين.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة أكثر من 65 ألف شخص وإصابة أكثر من مليون و200 ألف حول العالم.