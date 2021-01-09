تراند اليوم : الصحة العالمية: 20 لقاحاً مقترحاً ضد كورونا .. هل اقترب موعد انتهاء الفيروس؟

جنيف- الخليج 365

أفادت منظمة الصحة العالمية بأنه من السابق لأوانه الحديث عن أي موعد محدد لانتهاء جائحة فيروس كورونا، مضيفة أن قائمة اللقاحات المرشحة لاستخدامها ضده تشمل 20 تسمية.

وقالت ميليتا فوينوفيتش ممثلة المنظمة في روسيا: "من السابق لأوانه الحديث حول هذا الموضوع. يتم الآن إجراء التحليلات ورسم النماذج المختلفة، وعلينا الآن إبطاء ارتفاع المنحنى".

وأضافت فوينوفيتش"كل شيء مرهون بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بدرجة مرور الفيروس عبر الناس. من الممكن أننا سنتحدث عن هذا الأمر بعد أسبوعين".

وأشارت المسؤولة في تطرقها لمسألة الأدوية، إلى أن منظمة الصحة العالمية تجري حاليا مرحلة الاختبارات السريرية.

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ولفتت فوينوفيتش الى أن "هناك 20 لقاحاً مرشحاً ضد عدوى فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الوقت الراهن.